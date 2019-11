Tatbikat aslını aratmadı

Yalova'da özel bir hastane tarafından gerçekleştirilen Hastane Afet ve Acil Durum Tatbikatı aslını aratmadı. Durumdan haberleri olmayan vatandaşlar ise yaşanan bir afet anını simüle eden hastane personellerini şaşkınlıkla izlediler.



Yalova'da yaşanan bir afet esnasında hastanede yapılacak çalışmaları test etmek, zamanlamayı ve koordinasyonu sağlamak adına özel bir hastanede tatbikat gerçekleştirildi. Hastane Afet ve Acil Durum Tatbikatı planı kapsamında yaşanan bir deprem sonrasında hastane tahliye edildi. Yaralılara anında müdahale gerçekleştiren sağlık çalışanları aslını aratmayan bir performans sergilediler. Hastane bünyesinde oluşturulan kriz masası ise çalışmaları an be an takip ve koordine etti. Yatan hastaları canlandıran hastane personelleri yatakları ile birlikte dışarıya çıkartılarak tedavilerine hastane bahçesinde devam edildi.



Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar ise kelimenin tam anlamıyla neye uğradıklarını şaşırdılar. Hastane personellerinin yaralıları çıkartmasını, tahliyeyi ve yapılan müdahaleleri şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar her şeyin bir tatbikat olduğunu öğrendiklerinde ise derin bir nefes aldılar.



Tatbikatı an be an takip eden Hastane Genel Müdürü İlyas Şahin ise personelleri başarılarından dolayı kutladı. Şahin, "Hastane olarak afetlere karşı hazırlıklı olmak adına bu tip tatbikatların önemli olduğunu biliyoruz. Personellerimizin yaşanacak bir durum karşısında ne yapacağını ve nasıl davranacaklarını bilmesi lazım. Bu tatbikatta gördük ki hastanemiz de personellerimiz de her hangi bir afete karşı hazırlıklı durumdalar. Afet anından sonraki her planlama başarıyla gerçekleştirildi. Zamanlamalar ve koordinasyon verileri de bunu destekliyor. Personellerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu. - YALOVA