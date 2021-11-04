Kahramanmaraş'ta çevik kuvvetten toplumsal olaylara müdahale tatbikatı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çevik kuvvet, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Hanefi Mahçiçek Stadyumu yanında toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı.

Tatbikatta senaryo gereği izinsiz gösteri yapan temsili eylemciler, bazı marjinal grupların dahil olmasıyla polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı.

Biber gazı ve ses bombalarının kullanıldığı tatbikatta, eylemciler kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Tatbikatı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ulubey ve şube müdürleri izledi.

Cebeloğlu, gazetecilere, tatbikatı, olası kanunsuz gösteri esnasında müdahale ve gözaltı şekillerini zinde tutmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Çoğu zaman kanuni başlayan bir gösterinin marjinal grupların da dahil olmasıyla kanunsuz hale dönüşebildiğini anlatan Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Senaryomuz gereği bir fabrikada çalışan işçilerin normal bir şekilde hak arama anlayışı ile başlatmış oldukları bir eyleme daha sonra dahil olan marjinal grupların bunu nasıl kanunsuz bir gösteri yürüyüşü haline getirdiği halini hep beraber gördük. Burada arkadaşlarımız senaryoda ifade edildiği gibi olası bir kanunsuz eylemlere karşı müdahale taktiklerimizi, yöntemlerimizi diri tutmak geliştirmek açısından bu tatbikatları zaman zaman yapmaktayız. Bu süreçte halkın canını, malını emanet ettiği emniyet teşkilatının değişen suç çeşitlerine karşı hızlı bir şekilde müdahale ederek kamu güvenliğini en üst seviyede sağlamak amaçlanmıştır. "