Tatbikat gerçeğini aratmadı
6 saat önce
Amasya Emniyet Müdürlüğünde yapılan sivil savunma tatbikatı gerçeği aratmadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
Amasya Emniyet Müdürlüğünde yapılan sivil savunma tatbikatı gerçeği aratmadı.
Emniyet Müdürlüğü bahçesinde senaryo gereği ilk olarak çıkan yangında mahsur kalan personeller kurtarıldı. Ardından özel harekat polisleri şişme yatağa atlayarak binayı terk etti. Senaryo gereği son olarak yaralanan vatandaşlar AFAD tarafından sedye ile iple sarkıtılarak binadan tahliye edildi ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - AMASYA
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