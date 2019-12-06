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Tatbikat gerçeğini aratmadı

6 saat önce

Amasya Emniyet Müdürlüğünde yapılan sivil savunma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Tatbikat gerçeğini aratmadı, System.String[]

Amasya Emniyet Müdürlüğünde yapılan sivil savunma tatbikatı gerçeği aratmadı.


Emniyet Müdürlüğü bahçesinde senaryo gereği ilk olarak çıkan yangında mahsur kalan personeller kurtarıldı. Ardından özel harekat polisleri şişme yatağa atlayarak binayı terk etti. Senaryo gereği son olarak yaralanan vatandaşlar AFAD tarafından sedye ile iple sarkıtılarak binadan tahliye edildi ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - AMASYA

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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