Tatbikat gerçeğini aratmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatbikat gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Tatbikat gerçeğini aratmadı

6 saat önce

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Düzce'de tehlikeli madde taşıyan tanker kazası senaryosu üzerine tatbikat yapıldı.

Tatbikat gerçeğini aratmadı, System.String[]

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Düzce'de tehlikeli madde taşıyan tanker kazası senaryosu üzerine tatbikat yapıldı. Yapılan tatbikat gerçeğini aratmazken, ekipler olaya kısa süre içerisinde müdahale ederek başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.


Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Düzce İl Afet Müdahale Planı'nın tatbikatı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gerçekleştirildi. Tatbikata AFAD, Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis, jandarma ve ilgili kurumlar katılım sağladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Düzce İl Afet Müdahale Planı'nın işlerliğini arttırmak ve görülebilecek eksiklikleri gidermek için Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer olay türünde tehlikeli Madde taşıyan tanker kazası senaryosu üzerinden Kaynaşlı MYO önünde masabaşı ve kapsamlı saha tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği tehlikeli madde taşıyan tanker otomobile çarparak durması canlandırıldı. Canlandırma sonrasında ilgili kurumlar kurtarma tatbikatı ve tehlikeli madde taşıyan tankerden kaçak çıkmaması için çalıştı. Tatbikat gerçeği aratmazken, ekiplerin başarısı göz doldurdu. - DÜZCE

Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya, Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına onay verdi
Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı TBMM'de AK Parti ile HDP'li vekiller arasında 'işgalci' tartışması yaşandı Ruhani'den Türkiye'ye petrol çağrısı: Esed rejimi ile işbirliği yapılmalı

Son Dakika Haberleri
23:27 Yayladaki başıboş eşeği kurtarıp, barınağa teslim ettiler - Son Dakika
23:26 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi - Son Dakika
23:24 Bakan Dönmez, enerji politikası ve Doğu Akdeniz meselesini değerlendirdi (2) - Son Dakika
23:24 ABD'den, İran'daki protestolar nedeniyle bu ülkedeki bazı yetkililere yaptırım - Son Dakika
23:19 Pompalı tüfekle öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:32:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatbikat gerçeğini aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]