Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı - Son Dakika
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Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı

04.03.2022 14:06

Öğrencilerin sınıflarda siren çalmasının ardından sıraların yanında tedbir alması Öğrencilerin sınıfları boşaltması Bir öğrencinin kediyi kucağına alıp dışarı çıkarmaya çalışması Pencerede bulunan kediyi diğer bir öğrencinin kucağına alarak dışarı çıkarması Öğrencilerin okul bahçesine...

Öğrencilerin sınıflarda siren çalmasının ardından sıraların yanında tedbir alması

Öğrencilerin sınıfları boşaltması

Bir öğrencinin kediyi kucağına alıp dışarı çıkarmaya çalışması

Pencerede bulunan kediyi diğer bir öğrencinin kucağına alarak dışarı çıkarması

Öğrencilerin okul bahçesine çıkıp toplanması SAKARYA - "2022 yılı Afet Tatbikat Yılı" dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı
Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı
Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı

YORUMLAR
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Trabzon'da okullarda deprem tatbikatı Trabzon'da okullarda deprem tatbikatı 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı

Deprem Haftası, Tatbikat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı - Son Dakika
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