Tatbikat sırasında penceredeki kediyi de kucağına alarak dışarı çıktı - Son Dakika

Öğrencilerin sınıflarda siren çalmasının ardından sıraların yanında tedbir alması
Öğrencilerin sınıfları boşaltması
Bir öğrencinin kediyi kucağına alıp dışarı çıkarmaya çalışması
Pencerede bulunan kediyi diğer bir öğrencinin kucağına alarak dışarı çıkarması
Öğrencilerin okul bahçesine çıkıp toplanması SAKARYA - "2022 yılı Afet Tatbikat Yılı" dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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