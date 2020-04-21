Tatbikata giden itfaiye aracı kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta tatbikata giderken kontrolden çıkıp, ağaca çarpan itfaiye aracının sürücüsü yaralandı.



Kaza, saat 15.30'da kent merkezi Bostancı mevkisinde meydana geldi. Cezaevinde yangın tatbikatı için yola çıkan Sait Çetinkaya yönetimindeki Sinop Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, Sait Çetinkaya yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Çetinkaya, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Tedaviye alınan yaralı itfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİNOP