Tatbikata Giden Umke Ekibi, Trafik Kazasına Müdahale Etti
36 dakika önce
Diyarbakır'da tatbikat için yola çıkan 5. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, Diyarbakır Batman kara yolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale etti.
Diyarbakır
'da tatbikat için yola çıkan 5. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, Diyarbakır Batman
kara yolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale etti.
UMKE ekibi, il tatbikat kampını gerçekleştirmek üzere Göksu
Barajı'na gittiği sırada Diyarbakır Batman kara yolu Çarıklı girişindeki trafik kazasında yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralılar, daha sonra 112 Acil Servis
ekiplerince, Dicle Üniversitesi
ve Selahaddin Eyyubi
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA
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