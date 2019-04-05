Son Dakika Haberleri: Tatbikata Giden Umke Ekibi, Trafik Kazasına Müdahale Etti

Tatbikata Giden Umke Ekibi, Trafik Kazasına Müdahale Etti

36 dakika önce

Diyarbakır'da tatbikat için yola çıkan 5. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, Diyarbakır Batman kara yolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale etti.

Tatbikata Giden Umke Ekibi, Trafik Kazasına Müdahale Etti, System.String[]
Diyarbakır'da tatbikat için yola çıkan 5. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, Diyarbakır Batman kara yolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale etti.

UMKE ekibi, il tatbikat kampını gerçekleştirmek üzere Göksu Barajı'na gittiği sırada Diyarbakır Batman kara yolu Çarıklı girişindeki trafik kazasında yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince, Dicle Üniversitesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Diyarbakır, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel
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