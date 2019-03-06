Tatbikata Katılan Savaş Gemileri Halkın Ziyaretine Açıldı

"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan Donanma Komutanlığı'na bağlı askeri gemiler ve denizaltı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan Donanma Komutanlığı'na bağlı askeri gemiler ve denizaltı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.



Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'na katıldıktan sonra Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Limanı'na demirleyen TCG Turgutreis Fırkateyni, TCG Yarbay Kudret Güngör Lojistik ve Destek Gemisi, TCG Sokullu Mehmet Paşa Gemisi ile TCG Preveze denizaltısını görmek isteyen vatandaşlara askerler eşlik etti.



Komutanlık önüne gelen çok sayıda öğrencinin de aralarında bulunduğu kalabalık, Ereğli Belediyesince tahsis edilen midibüslerle limana getirildi.



Sağanağa rağmen denizaltı ve askeri gemilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Askeri personel tarafından denizaltı ve gemiler hakkında sinevizyon gösterisi eşliğinde bilgi verildi.

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