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Tatbikatı mühendisler planlayınca izleyenler geçek zannetti - Son Dakika

Tatbikatı mühendisler planlayınca izleyenler geçek zannetti

13.07.2021 00:57
Tatbikatı mühendisler planlayınca izleyenler geçek zannetti, System.String[]

Deprem bölgesi Aydın'da faaliyet gösteren ve dünyanın pek çok ülkesine ihracatın gerçekleştirdiği OKT Trailer firmasında deprem tatbikatı yapıldı.

Deprem bölgesi Aydın'da faaliyet gösteren ve dünyanın pek çok ülkesine ihracatın gerçekleştirdiği OKT Trailer firmasında deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatı mühendisler planlayınca izleyenler gerçek zannetti. Depremden sonra gerçekleştirilen yaralı kurtarma ve yangın söndürme tatbikatında heyecanlı anlar yaşandı. Oldukça geniş bir alanda gerçekleştirilen tatbikat, değişik yerlere yerleştirilen kameralar vasıtası ile toplanma alanında kurulan dev ekranlarda fabrika çalışanlarına canlı izletildi.

Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Aydın'daki OKT Trailer firması İş Sağlığı ve İş Güvenliği önlemleri kapsamında gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi. Her yıl gerçekleştirilen iş sağlığı ve iş güvenliği tatbikatlarının bu yıl pandemi dolayısıyla gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi. Tatbikat kapsamında fabrikadaki tüm çalışanlar önce bilinçlendirildi. Ardından düzenlenen tatbikata Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD Aydın İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı Aydın İl Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri de katıldı. Hazırlanan senaryoya göre eksiksiz olarak uygulanan tatbikatta; depremde yaralananlar, fabrika içerisinde çeşitli alanlarda mahsur kalanlar kurtarılırken, çıkan yangın da söndürüldü. Tatbikat sonrasında firma personeli ekiplerden tam not aldı. Ekipler, firma yetkililerine insan hayatına verdikleri değerden dolayı da tebrik etti.

Türk Kızılayı Aydın İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Uzay Tok Aydın'da ilk defa İSG haftası etkinliği düzenlendiğini ifade ederek, "Tatbikattaki başarılarınızdan dolayı herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yönetim kurulu üyelerimize ayrıca teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü OKT Trailer'da yasal yeterlilik kadar değil gereğinden fazla fazla ilk yardım eğitimi alan personel var. Bu insan hayatına gösterilen önemi gösteriyor. ISG Haftası etkinliğini Aydın'da ilk defa gördüm. Aydın'da yıllardır bu işteyim böylesine güzel bir organizasyon hiç görmemiştim" dedi.

Tok'un ardından konuşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Çavuşu Niyazi Karabıyık ve AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürü Sinan Can da tatbikata katılanlara başarılı icraatlarından ve öğrendiklerini oldukça soğukkanlı bir şekilde uygulamasından dolayı teşekkür etti. AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürü Sinan Can OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş'a günün anısına 'Afet ve Acil Durum Çantası' hediye etti.

Hafta boyunca personel bilinçlendirildi

OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, personellerin iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere günlük hayatta başlarına gelebilecek doğal afetlere karşı da bilinçlenmesini sağlamak amacıyla sürekli eğitim programları düzenlediklerini kaydederek "Kurum olarak iş sağlığı ve iş güvenliğine önem verdiğimiz kadar çalışanlarımızın fabrika dışındaki günlük hayatında da bilinçli olmasını çok önemsiyoruz. Tatbikatımız, sadece şirket içi değil, şirketimiz dışındaki kurumların da içerisinde bulunduğu bir koordinasyon ile başarılı bir şekilde tamamlandı. Bilirsiniz şirketlerde sürekli klasik tatbikatlar yapılır. Bu tatbikatlar genelde yangın söndürme ve yada klasik depremle ilgili konular olur. Biz burada bunların yanı sıra özellikle son dönemde değeri ve önemi daha da ortaya çıkan ekiplerin deprem sonrası yaptığı uygulamalardaki başarıları çalışmaları personelimizin görmesi ve farkındalık oluşturmasını amaçladık" diyerek katılım gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür etti.

Kazaların temelinde insan faktörünün bulunduğunu kaydeden OKT Trailer İş Güvenliği Uzmanı Burcu Altın, ise etkinliklerin alt yapısını hazırlarken önceliği çalışanlara verdiklerini kaydederek "Hedefimiz öncelikle kendi çalışanlarımıza temas etmek, onlarda farkındalık düzeyini arttırmak ve daha sonrasında da orta uzun vadede bunu toplumsal boyuta çıkartabilmekti. Bundan sonraki geleceğe yönelik projelerimiz de bu doğrultuda olacak. Kaza dediğimiz kavram her yerde, hayatın içerisinde. İstatistiklere bakıldığında kazaların temel kök nedenlerinde yüzde 88, yüzde 90 insan faktörü yatıyor. O yüzden kişilerde uyandıracağımız farkındalık, güvenlik kültürü ve güvenli davranış alışkanlıklarını kazandırmak savaşımızda bizim en etkili kılıcımız olacak" diye konuştu.

OKT Trailer Genel Sekreteri Serinay Özlü ise "Buradaki amacımız yapılan çalışmalar kapsamında hem teorik bilgiyi aktarmak, aynı zamanda da alınan bu teorik bilgileri fiiliyatta bire bir arkadaşlara yaşatıp o hissiyatı daha da arttırmaktı. Bunu da başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Tatbikat, Deprem, Aydın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tatbikatı mühendisler planlayınca izleyenler geçek zannetti - Son Dakika


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