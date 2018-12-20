Tatbikatta "Yaralıyı" Sedyeden Düşürdüler
13 saat önce
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen arama kurtarma ve yangın tatbikatında sağlık ekibi, senaryo gereği yaralı rolünü oynayan kişiyi ambulanstan indirirken yere düşürdü.
Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen arama kurtarma ve yangın tatbikatında sağlık ekibi, senaryo gereği yaralı rolünü oynayan kişiyi ambulanstan indirirken yere düşürdü.
Tatbikat öncesinde çalışanlara, hastanede olası bir yangında ve depremde yapılması gerekenler, yangının çıkış nedenleri ve alınması gereken önlemler ile hastaların nasıl tahliye edileceği konusunda bilgi verildi.
Daha sonra senaryo gereği binada yangın çıktığının fark edilmesiyle görevliler, hastaları acil çıkış kapılarından tahliye ederek güvenli alana taşıdı.
Hasta nakil ambulansında görevli personel, senaryo gereği yaralı rolünü oynayan kişilerden birini bahçede oluşturan güvenli alanda sedyeyle ambulanstan indirirken yere düşürdü. Söz
konusu kişi yara almazken, tatbikat kaldığı yerden devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:52 Kaynak: AA
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