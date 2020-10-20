TATCA'dan "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

TATCA'dan "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü" mesajı Açıklaması

20.10.2020 13:13
TATCA'dan

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (TATCA), Avrupa'nın en yoğun altıncı hava sahası olan Türkiye'de bu üretkenliği kapasite ve personel kaynaklı hiçbir gecikme yaratmadan sağlayan kontrolörlerin gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (TATCA), Avrupa'nın en yoğun altıncı hava sahası olan Türkiye'de bu üretkenliği kapasite ve personel kaynaklı hiçbir gecikme yaratmadan sağlayan kontrolörlerin gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, havacılık sektörünün dünyada yaşanan pandemi krizi ile mücadele ettiği bu dönemde 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü'nü buruk bir şekilde kutlandığı belirtildi.

Hava trafik kontrolörleri ailesinin, bir araya gelinemeyen sıkıntılı sürecin bir an önce atlatılmasını umduğu aktarılan açıklamada, "Eurocontrol'ün güncel verilerine bakıldığında, Türkiye'deki hava trafik kontrolörü üretkenliğinin Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu ve yıllardır devam eden bu trendin artarak ilerlediğini görüyoruz. Avrupa'nın en yoğun altıncı hava sahasında bu üretkenliği, kapasite ve personel kaynaklı hiçbir gecikme yaratmadan sağlayan meslektaşlarımızın bu performansı bizler için gurur kaynağı olduğu kadar havacılık sektörünün tamamı için de önemli bir gösterge olmalıdır. Bölgemizde geçmişte yaşanan tüm gelişme ve krizlere rağmen gecikme üretmeden hava sahamızdaki trafiğin emniyetli sevk ve idaresinde emeği geçen meslektaşlarımızın performansı, verimliliği ülkemiz sivil havacılığının gelişmesi konusunda önemli bir göstergedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin önemli hava limanlarının, çok başarılı hava trafik yönetim uygulamalarıyla Avrupa'nın zirvesine çıkmasında, Avrupa'nın en yoğun hava sahalarından birinin yeni baştan tasarlanarak faaliyete geçirilmesi sürecinin sorunsuz ve eksiksiz yönetilmesinde kontrolörlerin rolünün yadsınamaz olduğu bildirildi.

Talimat ve uygulamalarıyla milyonlarca yolcunun emniyetli seyahatini uçucu ekiplerle birlikte mümkün kılan, hava trafiğinin düzen, güven ve verimliliğini sağlayan kontrolörlerin bu performansının Türk havacılığının gelişmesinin itici güçlerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilinmelidir ki tüm bu başarıların ve yüksek performansın ana unsurları hava trafik kontrolörlerinin mesleki yeterlilikleri, dinamik yapıları ve özverileridir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu özveri ve yeterlilik, gelişme ve verimlilik anahtarı olacaktır. Mesleğimize duyduğumuz sevgi ve saygı gereği kısır tartışmalardan uzak durarak hava trafik kontrolörlüğü mesleğinin hak ettiği değeri görmesi için TATCA olarak azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Havacılık, Türkiye, Avrupa, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TATCA'dan 'Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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