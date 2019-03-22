Son Dakika Haberleri: Tatık Köyünde Şehitler İçin Hatıra Ormanı

Tatık Köyünde Şehitler İçin Hatıra Ormanı

24 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Tatık köyünde oluşturulan şehitler ormanında bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Tatık Köyünde Şehitler İçin Hatıra Ormanı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Tatık köyünde oluşturulan şehitler ormanında bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.


Fidan dikim törenine katılan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Tatık köyü doğumlu olup vatan savunması için canlarını feda etmiş kahraman şehitlerin isimlerini yaşatmak için hatıra ormanı oluşturulduğunu belirtti.

Girgin, "İlçemize bağlı Tatık köyündeki şehitlerimiz Mehmet Kopar, Hüseyin Canavar, Yusuf Erdoğdu ve Uğur Şahin adına yapılan hatıra ormanında 1500 adet fidan toprakla buluşturuldu. Hatıra ormanı oluşturmak ve şehitleri anmak için düzenlenen fidan dikim töreninde şehitlerimiz için Kuran okundu ve dualar edildi." dedi.

Programa, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, ilçe daire müdürleri, Kırıkkale Şehit Aileleri Derneği üyeleri, şehit yakınları, Tatık Köyü Derneği başkan ve üyeleri, ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Kırşehir, Kaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı Fatih Altaylı'ya Polise Hakaret Suçundan 16 Bin 620 TL Adli Para Cezası Verildi Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:23:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatık Köyünde Şehitler İçin Hatıra Ormanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]