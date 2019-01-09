Tatil Anonsunu Duyan Öğrencilerin Coşkusu
28 dakika önce
Siirt'in Pervari ilçesinde kızakla kaydıkları sırada okulların tatil edildiği anonsunu duyan öğrencilerin yaşadığı sevinç cep telefonuyla kaydedildi.
Siirt
'in Pervari
ilçesinde kızakla kaydıkları sırada okulların tatil edildiği anonsunu duyan öğrencilerin yaşadığı sevinç cep telefonuyla kaydedildi. Cumhuriyet Caddesi
'nde karla kaplı yolda kendi yaptıkları kızaklarla kayarak akşam saatlerinde eğlenen öğrencilerin çoşkusu, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Öğrenciler karın keyfini çıkardıkları sırada, belediyenin anons sisteminden Kaymakamlığın duyuru yaptığı görüldü.
Kaymakamlığın, "Yollarda oluşan aşırı buzlanma sebebiyle perşembe günü merkez ve köy okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Karın tadını çıkarıp, dinlenmeyi ve bol bol kitap okumayı unutmayınız." ifadelerinin yer aldığı anonsunu duyan öğrenciler, sevinç çığlıkları atarak kızak kaymaya devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:20 Kaynak: AA
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