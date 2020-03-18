Tatil beldeleri doldu, uzman uyarıyor: Dolaşım, hastalığı her yere yayabilir - Son Dakika
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Tatil beldeleri doldu, uzman uyarıyor: Dolaşım, hastalığı her yere yayabilir

7 saat önce

TÜRKİYE'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından okulların da tatil edilmesiyle birlikte vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi.

Tatil beldeleri doldu, uzman uyarıyor: Dolaşım, hastalığı her yere yayabilir, System.String[]

TÜRKİYE'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından okulların da tatil edilmesiyle birlikte vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi. Ancak uzmanlar, dolaşım riskine karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşların bulunduğu coğrafyadan ayrılmasının kötü sonuçları olabileceğini söyleyen uzman doktor Anar Sadıgov, "Vatandaşlarımızın yazlık bölgelerine gitmeleri, hastalığın ülkenin her yerine yayılmasına sebep olabilir. Açık ortamlarda virüs, kapalı ortama göre daha az yayılıyor ancak yine de tedbirli olunmalı" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızlı biçimde yayılmaya devam eden koronavirüs (Covid-19) vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından, okulların da tatil edilmesiyle birlikte, İzmir'de yazlıkçılar, sezon başlamadan yazlık evlerini açtı, Çeşme, Urla ve Seferihisar'da yoğunluk oluştu. Uzmanlar ise, vatandaşların bulunduğu coğrafyadan ayrılmasının tehlikeli sonuçlarına dikkat çekti. Dolaşımın kötü sonuçlara sebep olabileceğini söyleyen İzmir'de özel bir hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Anar Sadıgov, "İnsanların bulunduğu coğrafyadan ayrılması kötü sonuçlara sebep olabilir. İtalya'nın kuzeyinden başlayan hastalık, hızlı göç sonucunda diğer bölgelere çok hızlı bir şekilde yayıldı. Dolayısıyla vatandaşlarımızın yazlık bölgelerine gitmeleri, hastalığın ülkenin her yerine yayılmasına sebep olabilir. Bundan dolayı daha dikkatli olunması gerekiyor. Bilinen korunma yöntemleriyle kendilerini korumaları önemli. Vatandaşların bir metreden uzak mesafeden birbirleriyle etkileşime geçmeleri ve zorunda olmadıkça evden çıkmamaları gerekiyor" dedi.

'KAPALI ORTAMLAR İKİ SAATTE BİR HAVALANDIRILMALI'

Hastaların yüzde 18'inin hastalığı ağır formda geçirdiğini söyleyen Sadıgov, "Yoğun bakım ihtiyacı duyulacaktır. Vaka sayısı kısa sürede yükselirse, sağlık çalışanlarının bu kapasiteyi kaldırıp kaldırmayacağı hala bilinmiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın daha duyarlı olup salgının yayılması konusunda önlem alması lazım. Kapalı ortamlarda virüs ağız ve burundan çıkan küçük damlacıklarla daha fazla olduğu için açık havada olmak daha uygun ancak insanlarla temas etmemek gerekiyor. Kapalı ortamları 2 saatte bir havalandırmak uygundur. Vatandaşlarımız tüm koruma yöntemlerini bildiğini zannediyor ancak uygulamada eksiklik var. Halen AVM ve parklarda insanlar toplu şekilde hareket ediyor. Devletin aldığı tedbirlere uyulmalı ve vatandaşlar kendi üzerine düşeni yapmalı" diye konuştu.

ESKİŞEHİR'DEN GELDİLER, EV KİRALAYACAKLAR

Eskişehir'den Çeşme'ye gelen vatandaşlardan Mehmet Balaban, "Biz biraz uzaklaşmak için buraya geldik. Moral bulmaya çalışıyoruz. Eskişehir'de her yer kapanmıştı. Çeşme'den bir ev kiralayıp bir süre burada kalmayı düşünüyoruz. Açık havada virüs daha zor yayılır. Bahçeli bir evde temiz havada daha iyi önlemler alabiliriz. Herkesten uzak kalmaya çalışıyoruz" dedi.

İzmir'de yaşayan ancak bu dönemi Çeşme'de geçirmeye karar veren Feridun Kıymık da, "Biz kendi tedbirimizi alıyoruz. Ellerimizi sabun ve kolonyayla yıkıyoruz. Misafir kabul etmiyoruz. Allah'a kalmış ancak tedbir almamız gerekiyor. Burası tertemiz bir alan. Buralara geleceğini pek tahmin etmiyorum. Bakanımızın verdiği işletmelerin kapatılması kararına uymak gerekiyor. Esnaf için zor bir durum ancak bu kararın alınması lazımdı" şeklinde konuştu.

'KİM HASTALIK GETİRDİ BELLİ DEĞİL'

Çeşme'nin sakinlerinden Cahit Çakır ise, ilçeye İstanbul ve Ankara'dan pek çok vatandaşın geldiğini söyleyerek, "Gelenlerin ne getirdiği belli değil. Şuanda kim hastalık getirdi, kontrollerini yaptırdı mı bilmiyoruz. Şu anda kahvehaneler kapalı. Yerli halkın gidecek yeri yok ancak önlem alınması gerekiyorsa tabii ki buralar kapanacak. Belki önümüzdeki günlerde daha sıkı önlemler alınır. Söylentilere göre açık havada, güneşli havada virüs daha geç bulaşıyormuş. Bu konuda kimsenin bir bilgisi yok. Biz de hiçbir yere çıkmıyoruz, dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Bir diğer sakin Hediye Alan da, "Burada bazı vatandaşlar yaz sezonunu erken açtı. Şu anda kafeler kapandığı için sokaklar bomboş. Açık hava ve güneş olduğu için burada rahatım. Pek zarar vereceğini düşünmüyorum. Bakanlık tarafından yayınlanan bütün önlemleri alıyorum. Temizliğe önem veren biriyim ve ellerimi sık sık yıkayarak kimseye dokunmuyorum. Şu an burada insanlar evinden çıkmıyor" dedi.


Koronavirüs, Türkiye, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:24 Kaynak: DHA

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