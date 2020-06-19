Tatil beldelerine kamyonetle binlerce uyuşturucu hap götürüyorlardı - Son Dakika

Tatil beldelerine kamyonetle binlerce uyuşturucu hap götürüyorlardı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 12 bin 908 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 12 bin 908 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele (NSM) Grup Amirliği, Edremit ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu nitelikte sentetik hap getirileceği ihbarı aldı. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan operasyonda 34 SR plakalı kamyonette Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile yapılan aramada 12 bin 908 adet uyuşturucu ve uyarıcı özellik taşıyan sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda narkotik köpeği Eko da görev aldı. Operasyonda araçta bulunan C.H.T. ve S.D.Y. gözaltına alındı. Haklarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan" işlem yapılan şahıslar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.H.T ve S.D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:56 Kaynak: İHA
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