Üye Girişi
Tatil beldesinde uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı - Son Dakika

Tatil beldesinde uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı

28.06.2021 15:46
Tatil beldesinde uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı, System.String[]

Düzce'nin turistik bölgesi olan Akçakoca ilçesinde bir eve yapılan baskında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Düzce'nin turistik bölgesi olan Akçakoca ilçesinde bir eve yapılan baskında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'nin sahil ilçesi Akçakoca'da ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratını neticesinde operasyon başlattı. K.G.'nin Ayazlı Mahallesi'nde bulunan evine düzenlenen operasyonda polis ekiplerince yapılan aramalarda 35,6 gram metamfetamin, 6 adet kenevir tohumu, 21,2 gram kenevir bitki yaprağı, 1 ruhsatsız adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirdiler. K.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak Çilimli Kapalı Cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Tatil beldesinde uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatil beldesinde uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok 16:09 Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor 15:59 Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor Ani gelen fırtına vatandaşa zor anlar yaşattı! O anlar saniye saniye kaydedildi 15:49 Ani gelen fırtına vatandaşa zor anlar yaşattı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu 15:36 Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı 15:30 Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı 14:53 Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? 14:46 Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor 14:00 Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor

Son Dakika Haberleri
16:17 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı
16:09 Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok
16:00 Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek!
15:58 Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor
15:53 Alexander Sörloth'un babası Trabzonspor'a göz kırptı
15:35 Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu
15:33 GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı
15:30 Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı
15:30 Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
14:53 CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek
Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek         
16:15
Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek! Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek!         
16:00
Alexander Sörloth'un babası Trabzonspor'a göz kırptı Alexander Sörloth'un babası Trabzonspor'a göz kırptı         
15:53
Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi         
15:49
GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı         
15:34
CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek         
14:53
Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı         
14:48
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı         
13:43
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 16:20:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatil beldesinde uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement