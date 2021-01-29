Tatil biletini erken alarak yüzde 40 tasarruf sağlamak mümkün - Son Dakika

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Bu yaz özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları uzun süreli tatil olanağı sağlıyor. Bu yüzden yoğun sezon için biletlere göz atıp seyahat planlamalarına şimdiden başlayanlar yüzde 40'a varan fiyat avantajlarından yararlanabilir." açıklamasında bulundu.

Uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun açıklamasına göre, seyahatlerin ertelenmesine, bazılarımızın tatile çıkmaya bile çekinmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, en çok turizm sektörünü etkiledi. Enuygun'un Devlet Hava Meydanları verilerinden faydalanarak yaptığı analize göre, Türkiye'de iç hat, dış hat ve direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yaklaşık yüzde 60 düştü.

Açıklamaya göre, 2019 yılında 100 milyon 140 bin 814 olan iç hat yolcu trafiği 2020'de 49 milyon 621 bin 174'e düşerken, dış hatlarda 2019'da 108 milyon 692 bin 517 olan yolcu trafiği 2020'de 31 milyon 986 bin 25'e geriledi. 2019'a göre yolcu trafiğinde iç hatlarda yaklaşık yüzde 51, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 70 azalış görüldü.

-Avrupa'daki seferlerin yüzde 7'si İstanbul'dan

2020 yılı verilerine göre dikkati çeken bir başka ayrıntı ise İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiği oldu. 349 bin 407 seferin yapıldığı ve toplam 40 milyon 375 bin 704 yolcunun uçtuğu İstanbul, Avrupa'daki tüm seferlerin yüzde 7'sini gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan 2019 yılından 2020'ye 349 binden fazla sefer yapılırken, Sabiha Gökçen'den ise toplam 126 bin 337 uçuş düzenlendi.

"Yaz aylarında bilet ve otel konaklaması için talepler artabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, salgın nedeniyle uzun süredir seyahatlerini erteleyenlerin, aşı ve salgınla ilgili iyimser gelişmelerden sonra yaz aylarında bilet ve otel konaklaması için taleplerini artırabileceğini dile getirdi.

Hacıbayramoğlu, "Bu yaz özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları uzun süreli tatil olanağı sağlıyor. Bu yüzden yoğun sezon için biletlere göz atıp seyahat planlamalarına şimdiden başlayanlar yüzde 40'a varan fiyat avantajlarından yararlanabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamaya göre, aniden gelişen durumlar yüzünden bileti yanar endişesi yaşayanlar Enuygun Bilet İptal Güvencesi ile biletini satın alarak 3 saat öncesine kadar hiçbir gerekçe göstermeksizin biletini iptal edebiliyor ve bilet ücretinin yüzde 90'ını iade alabiliyor.