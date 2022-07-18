Dokuz günlük kurban bayramının ardından Bursa'ya geri dönen vatandaşlar, haftanın ilk iş gününde trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Bunu önceden tahmin eden bazı vatandaşlar işe gitmek için evden erken çıktığı gözlenirken kimileri ise alternatif yollar seçtiği görüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tatil bitti, trafik çilesi başladı - Son Dakika

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