Tatil bölgeleri sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kaldı - Son Dakika

Tatil bölgeleri sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kaldı

Tatil bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşlar büyük uyum gösterdi sahiller boş kaldı

BALIKESİR - Balıkesir'in ünlü turizm merkezleri Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ta bu hafta sonu 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dahilinde vatandaşlar evlerine kapandı. Bölgede özellikle hafta sonları on binlerce insanın uğrak yeri olan kordon boyları boş kaldı.

Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk, Burhaniye'nin Ören ve Öğretmenler Mahallesi, Gömeç'in Karaağaç mahallesi, Ayvalık'ın şehir merkezi ve Alibey (Cunda) Adasında güneşli ve sıcak havaya rağmen alınan önlemlerin de etkisiyle sahiller boş kaldı. Bölge polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırarak gerçekleştiriyor.

İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen hava görüntülerinde ilkbahar aylarında özellikle hafta sonları on binlerce insanın geldiği sahil ve çay bahçelerinin boş olduğu gözlendi.