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Tatil bölgelerinde elektrik tüketimi yükseliyor - Son Dakika

Tatil bölgelerinde elektrik tüketimi yükseliyor

25.08.2021 15:47
Tatil bölgelerinde elektrik tüketimi yükseliyor, System.String[]

Türkiye'de hava sıcaklığının giderek artmasıyla Ege bölgesi ve güney kesimlerde elektrik tüketiminin arttığı bildirildi.

Türkiye'de hava sıcaklığının giderek artmasıyla Ege bölgesi ve güney kesimlerde elektrik tüketiminin arttığı bildirildi.

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi encazip.com'un yaptığı açıklamaya göre, Toroslar, Gediz, Aydem ve Akdeniz elektrik dağıtım bölgelerinde yaz aylarında elektrik tüketimi yükselirken Boğaziçi, Başkent ve Uludağ elektrik dağıtım bölgelerinde ise düşüyor.

Türkiye'de hava sıcaklığının giderek artmasıyla Ege bölgesi ve güney kesimlerde elektrik tüketimi artış gösteriyor. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden yazlık bölgelere gidenlerle birlikte yazlık bölgelerde artan nüfus elektrik tüketimine de yansıyor.

Ayrıca klima, vantilatör, buzdolabı, dondurucu gibi elektronik cihazların daha fazla çalışması da elektrik tüketiminin artmasında rol oynuyor.

encazip.com tarafından derlenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçmiş dönem elektrik tüketim raporlarına göre, Muğla, Aydın ve Denizli şehirlerini kapsayan Aydem bölgesinde ve Antalya'yı içine alan Akdeniz dağıtım bölgesinde temmuz, ağustos ve eylül aylarında elektrik kullanım miktarının düzenli olarak yükseldiği görülüyor.

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerini kapsayan Başkent dağıtım bölgesinde ve Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan Uludağ dağıtım bölgesinde ise yaz aylarında kullanılan elektrik miktarı azalıyor. 16 milyon nüfusa sahip İstanbul'da ise elektrik tüketiminde sınırlı da olsa bir azalma oluyor ve yaz aylarındaki artış ülke ortalamasının çok altında kalıyor.

Meskenlerde Antalya, Muğla ve İzmir'de temmuz, ağustos ve eylül aylarında elektrik tüketimi her yıl artıyor. Otellerin ve tatil köylerinin yoğun olduğu Antalya, İzmir ve Muğla'da temmuz, ağustos ve eylül aylarında ticarethane tüketiminde yüzde 237 oranına kadarlık bir artış yaşanıyor. Ağustos ve temmuz aylarında, her mevsim yağış alan Karadeniz Bölgesi hariç her bölge ve şehirde tarımsal elektrik tüketiminde artış gözleniyor.

Antalya, Hatay, Adana, Muğla ve İzmir her yıl yaz aylarında elektrik tüketimi en çok artan iller arasında bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağada Kırım yaz aylarında elektrik tüketiminin arttığını belirterek, "Bunun arkasındaki en büyük neden ise artan sıcaklıklar nedeniyle kullanımı yaygınlaşan klima veya vantilatör gibi iklimlendirme aletleri. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan yazlık turizm döneminde yazlık bölgelerde elektrik tüketiminin artması ve aynı dönem için büyükşehirleri içine alan dağıtım bölgelerinde elektrik tüketiminde önemli bir yükselme olmaması, hatta düşüş olması yaz aylarında nüfusun güney bölgelere doğru kaydığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Antalya, Muğla, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tatil bölgelerinde elektrik tüketimi yükseliyor - Son Dakika Ekonomi


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