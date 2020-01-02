Tatil BTM'de güzel - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatil BTM'de güzel - Son Dakika

Tatil BTM'de güzel

6 saat önce

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (BTM) yarı yıl tatili dolu dolu geçecek.

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Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (BTM) yarı yıl tatili dolu dolu geçecek.


Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yarıyıl tatili programı kapsamında tatili bilimle iç içe geçirmek isteyen 5-7 ve 8-14 yaş gruplarına yönelik farklı alanlarda bilimsel atölye çalışmaları gerçekleştirecek. 8-14 yaş gruplarına yönelik 'Doğadan Gelen Tasarımlar', 'Balonla Giden Araba', 'Takım Yıldızı Panosu', 'Roket Bilimi' ve 'Yakıt Üretimi Denemeleri' gibi atölye çalışmalarının yanı sıra ahşap atölyesi ve tangram çalışmaları gibi etkinlikler hazırlandı.


Yaparak ve yaşayarak öğrenme, gözlem yapma, soru sorma, tahmin etme, düşüncelerini paylaşma ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavrama becerilerine katkı sağlayacak atölye çalışmaları ise 5-7 yaş gruplarındaki minik mucitlere bilimle iç içe keyifli bir yarıyıl tatili geçirmelerine imkan sağlayacak. 'Uzay Lambası', 'Işık Saçan Böcekler', 'Yelkenli Tekne', 'İskelet Sistemi' atölye çalışmaları ile farklı bilim dallarındaki bilimsel süreçleri keşfedecek olan bilime meraklı minikler, hafta sonlarıysa ebeveynleri ile birlikte aile faaliyetlerine katılarak kaliteli zaman geçirebilecek. Yarıyıl tatili süresince her gün farklı bir konuda bilimsel atölye çalışması gerçekleştirecek olan bilime meraklı öğrenciler, bilimin eğlenceli haliyle tanışacak, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak.


Bilimle dolu bir yarıyıl tatili geçirmek ve eğitici atölye programlarına katılmak isteyenler etkinlik detaylarına, bursabtm.org https://market.bursakultur.com/etkinlik adresinden ulaşabilirler. - BURSA

Araba, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:41 Kaynak: İHA
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