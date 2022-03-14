Tatil cenneti Alanya'dan kıskandıran görüntüler - Son Dakika

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Türkiye'nin genelinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'daki turistler denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çoğunluğunu Rus ve Ukraynalıların oluşturduğu turistler, güneşli havayı fırsat bilip sahile gelerek denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok ilinde kar ve soğuk hava dalgası etkili olurken, Alanya ilçesinde yazı andıran görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü ilçede, çoğunluğu Rus ile Ukraynalı turistlerin uğrak yeri olan Damlataş Plajı'nda yabancı turistler deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler Akdeniz'in berrak sularında kulaç atarken, bazıları da güneşlenmenin tadını çıkardı. Bölge sakinlerinden bazı vatandaşlar ise dalgıç kıyafetleriyle sualtında altın, gümüş gibi değerli eşya aradı.

Alanya'ya hayran kaldılar

Plajda güneşlenen Polonyalı Janusz ve Malgorzata Kielak çifti, Antalya'yı çok sevdiklerini ve özellikle Alanya'ya hayran kaldıklarını söyledi.

Sahilde gezen Davut Kaya, "Antalya ve Alanya devamlı sıcak. Rusya ve diğer ülkelerde sıcaklık ekside olduğu için burada denize giriyorlar" diye konuştu.

Alanya'ya ticaret için gelen Lübnanlı turist Abdulkadir İllau, "Mükemmel bir yer. Deniz ve güneş çok güzel, insanları daha güzel" ifadelerini kullandı.