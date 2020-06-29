Tatil cenneti Bodrum'da vatandaş, altyapı çalışmalarının bitmemesine tepkili - Son Dakika

Tatil cenneti Bodrum'da vatandaş, altyapı çalışmalarının bitmemesine tepkili

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil sezonu başlamasına rağmen çeşitli mahallelerde yapımı devam eden altyapı çalışmalarına vatandaşlar tepki gösterdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil sezonu başlamasına rağmen çeşitli mahallelerde yapımı devam eden altyapı çalışmalarına vatandaşlar tepki gösterdi. Bodrum'da yaşayan Meral Karaman (60), "Akşam sivrisinekten, gündüz tozdan oturamıyoruz" dedi.

Yeni normalleşme süreciyle beraber sahil kesimlerinde hareket artmaya devam ediyor. Tatilcilerin bu yıl da en fazla rağbet gösterdiği yerlerden olan Bodrum'da ise bitmeyen altyapı çalışmaları sıkıntısı yaşanıyor. Sezon açılmasına rağmen Neyzen Tevfik ile Gümüşlük caddelerinde devam eden çalışmalar, vatandaşın tepkisini topladı.

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Gümüşlük Caddesi sakinlerinden Meral Karaman, emekli olduktan sonra Bodrum'a taşındığını, ancak bitmeyen çalışmalar nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Karaman, "Geçen yaz emekli olduktan sonra Bodrum'u denemek istedik ve eşimle yerleştik. Kışı geçirdik ve yazı heyecanla beklemeye başladık. Ancak herkesin gözdesi olan Bodrum'un bu şekilde olduğunu bilseydim gelmezdim. Evimiz tozun içinde kaldı. Tozun yanı sıra bir de gürültü sıkıntısı var. Hani yaz geldiğinde inşaat yasağı vardı? Buradan sürekli kamyonlar geçiyor. Tozun toprağın içinde kaldık ve çok pişmanım. Yan komşum tozdan dolayı dükkanında iş yapamıyor. Gül gibi bahçemde oturamıyorum. Sürekli toz solumak zorunda kalıyoruz. Akşam sivrisinekten, gündüz tozdan oturamıyoruz. Burası mı Bodrum? Bu belediye nerede? Bıktık artık yazan bir tabela asacağım. Çok şikayetçiyiz" dedi.

'TOZDAN İŞ YAPAMIYORUZ'

Caddede pide dükkanı işleten Ayşen Cezayirli (44) ise bitmeyen çalışmalar sebebiyle iş yapamadıklarını söyledi. Cezayirli, "Burada esnafız ve tozdan duramıyoruz. Pandemi sebebiyle zaten sıkıntı yaşamıştık ve dükkanımızı açalı da yaklaşık 10 gün oldu. Müşteri geliyor ancak tozdan dolayı kalkıp gidiyor. Zaten yaptığımız 45 gün iş. Ancak müşteriler durmuyor. Çocuklarımı, bu dükkandan kazandığım parayla okutuyorum ama çocuklarımın rızkını toz sebebiyle çıkaramıyorum. Sadece burası değil, evimin önü de aynı durumda. Kapı ve pencereyi de açamıyoruz. Açtığımızda tüm toz evin içine giriyor ve oğlum astım hastası. Araçların altları heba oldu. Belediye ekipleri sabahları bir kez sulama yapıp bırakıyor. Ardından biz kendi suyumuzla sulamak zorunda kalıyoruz. Bu parayı cebimden vermek zorunda mıyım? Oy zamanı gelenler, işleri bitince uğramıyor" diye konuştu.

'YOLLAR KÖTÜ OTOMOBİLİMİN ALT TAKIMINDA SIKINTI ÇIKIYOR'

Yolların kötü durumda olması sebebiyle otomobilinde sıkıntı yaşadığını belirten Mahmut Kandemir (43), "12 yıldır burada yaşıyorum ve bu sürede bir tane çivi çakmadılar. 2017 model otomobil bu yollar yüzünden perte çıktı. Çukurdan nedeniyle otomobilimin alt takımda sürekli arıza çıkıyor. 'İnşaat yasağı var' diyorlar ama bu yolu günde en az yüz kamyon kullanıyor. Tatil dönemi zaten geç açıldı. Mayıs ayında başladılar ve yaz sonuna kadar sürüyor. Yollar sadece bize değil, tatilcilere de lazım. Bodrum'la dertleri nedir?" dedi.


Karaman, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tatil cenneti Bodrum'da vatandaş, altyapı çalışmalarının bitmemesine tepkili - Son Dakika

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