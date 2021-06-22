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Tatil cenneti Bozcaadalı işletmecilerden 'Denizlerimiz temiz mesajı' - Son Dakika

Tatil cenneti Bozcaadalı işletmecilerden 'Denizlerimiz temiz mesajı'

22.06.2021 21:55

- Tatil cenneti Bozcaadalı işletmecilerden 'Denizlerimiz temiz mesajı' Kuzey Ege'nin turizm cenneti olarak bilinen Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde müsilaj (deniz salyası) kısa süreli görülmesi tedirginlik oluşturdu.

- Tatil cenneti Bozcaadalı işletmecilerden 'Denizlerimiz temiz mesajı'

ÇANAKKALE - Kuzey Ege'nin turizm cenneti olarak bilinen Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde müsilaj (deniz salyası) kısa süreli görülmesi tedirginlik oluşturdu. 2 gündür esen poyrazla birlikte kaybolan müsilaj sonrası adalı işletmeciler sosyal medya hesaplarından temiz koy ve plajların fotoğraflarını paylaşarak 'Temiz Bozcaada' mesajı verdiler.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü yalnızca balıkçı barınağında görülen müsilaj nedeniyle kısa süreli tedirginlik oluşmuştu. Adada 2 gündür esen poyrazla birlikte deniz salyası görülmüyor. adalı işletmeciler sosyal medya hesaplarından temiz koy ve plajların fotoğraflarını paylaşarak 'Temiz Bozcaada' mesajı verdiler. Kampanyaya dönüşen hareketle birlikte adalı işletmeciler koylardan, plajlardan fotoğraf paylaşırken tatilciler denize girdikleri anları da sosyal medya hesaplarından gün boyu paylaştı.

Kısa süreli görülen müsilaj nedeniyle Bozcaada İşletmecileri Derneği kampanya başlatarak hem derneğin hem de işletmeciler gün boyu sosyal medya hesaplarından Bozcaada'nın koylarından, plajlarından fotoğraflar paylaşarak 'Temiz Bozcaada' mesajı verdi. Bozcaada Belediyesi de sosyal medya hesaplarından sık sık koylardan ve plajlardan fotoğraflar paylaştı.

Bozcaada'nın; feribot iskelesi, Ayazma Plajı, Sulubahçe ve Akvaryum Koyu drone ile havadan görüntülendi. Denizlerde ve sahilde müsilaj görülmezken, tatilciler de temiz deniz ve güneşin tadını çıkarttı.

"Herkes gönül rahatlığıyla denize girebilir"

3 gündür Bozcaada'da olan herkesin gönül rahatlığıyla denize Bozcaada müdavimlerinden Barış Çakınay, "Gelirken Marmara'da müsilaj gördüm. Ama Bozcaada sahillerinde şuan da rastlamadım. Ayazma'da ailemiz ile birlikte gayet rahat denize girebiliyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok. Müsilaj muhtemelen lodos ile gelen bir birikim. Adada poyraz estiği sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Herkes gönül rahatlığıyla denize girebilir" dedi.

"Adamızın denizleri tertemiz, misafirlerini bekliyor"

BOZTİD Başkanı Erkan Yavuz ise "Adamız stratejik konumundan dolayı, akıntının ve rüzgarın bol olduğu bir coğrafya. Zaman zaman Marmara'daki salya felaketi kısmi olarak ve nadiren Bozcaada'da görüldü. Fakat şu anda gördüğünüz gibi adamızın denizleri tertemiz olarak misafirlerini bekliyor. Poyraz esince zaten gelen az müsilajı da yeniden temizliyor. Şuan için endişe edilecek hiçbir şey yok adamızda, zaten BOZTİD resmi sayfasında günlük olarak denizlerimizin durumunu misafirlerimizle paylaşacağız" diye konuştu.

Tatil cenneti Bozcaadalı işletmecilerden 'Denizlerimiz temiz mesajı'
Tatil cenneti Bozcaadalı işletmecilerden 'Denizlerimiz temiz mesajı'
Tatil cenneti Bozcaadalı işletmecilerden 'Denizlerimiz temiz mesajı'
Tatil cenneti Bozcaadalı işletmecilerden 'Denizlerimiz temiz mesajı'

Kuzey Ege, Bozcaada, Müsilaj, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tatil cenneti Bozcaadalı işletmecilerden 'Denizlerimiz temiz mesajı' - Son Dakika Ekonomi


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