Son Dakika Haberleri: Tatil Çocuklarının Pony Sevinci

Tatil Çocuklarının Pony Sevinci

1 saat önce

Ankaralı çocuklar sömestr tatilinin tadını Çankaya Belediyesi Pony Park'ta çıkarıyor.

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Ankaralı çocuklar sömestr tatilinin tadını Çankaya Belediyesi Pony Park'ta çıkarıyor. Güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen anne-babalar Pony Park'ta çocuklarına ata binmenin keyfini yaşatıyor.

Ankaralı çocuklar sömestre tatilinin tadını Çankaya Belediyesi Pony Park'ta çıkarıyor. Güneşin yüzünü göstermesini fırsata çeviren anne-babalar Pony Park'ta çocuklarına ata binmenin keyfini yaşatıyor. Çankaya Belediyesinin Çukurambar semtinde bulunan Uğur Mumcu Parkı içinde yer alan Pony Park, bu yılın ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Havaların biraz olsun ısınmasını değerlendiren aileler, çocuklarına güzel bir gün yaşatmak için Pony Park'a getirdi. Büyük atların yanı sıra Pony cinsi küçük atların bulunduğu parkta minikler ata binmenin keyfini doyasıya yaşama imkanı buldu. Çocukların, atlara dokunup, onları besleyerek hayvan sevgisini de pekiştirmelerini sağlayan Pony Park, özellikle hafta sonları çocuklu ailelerin uğrak yeri olmaya başladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

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