Son Dakika Haberleri: Tatil Coşkun, Spor Tutkun Olsun" Projesi

Tatil Coşkun, Spor Tutkun Olsun" Projesi

40 dakika önce

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce öğrencilerin tatillerini spor yaparak geçirmelerinin sağlanması için "Tatil Coşkun Spor Tutkun Olsun" sloganıyla kurslar açıldı.

Tatil Coşkun, Spor Tutkun Olsun
Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce öğrencilerin tatillerini spor yaparak geçirmelerinin sağlanması için "Tatil Coşkun Spor Tutkun Olsun" sloganıyla kurslar açıldı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki il spor merkezlerinde açılan kış dönemi hızlandırılmış spor eğitim kursları yarıyıl tatilinde il merkezi ve ilçelerinde başlatıldı.

19 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında okul öncesinin yanı sıra ilk, orta, lise eğitim dönemindeki öğrencilere ilgi duydukları spor dallarında deneyimli branş antrenörleri nezaretinde hızlandırılmış spor eğitim programları sunuluyor.

Programlarla öğrencilere spor branşlarının tanıtılması, seviye kurslarının verilmesi, spor bilincinin kazandırılması ve öğrencilerin sömestri sürecini dinlenmiş olarak tamamlayarak eğitim öğretime zinde şekilde dönmeleri amaçlanıyor.

Kursların 7-18 yaş arası tüm öğrencileri kapsadığı ve 21 farklı branşta olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Ağrı Valiliği, Ağrı, Spor
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