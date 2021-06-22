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Tatil dansı: Yoruma kapalı - Son Dakika

Tatil dansı: Yoruma kapalı

22.06.2021 10:40
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SABAH DANSI48 yaşındaki dört çocuk annesi Klum, kocası Tom Kaulitz ile birlikte bir aile tatiline çıktı.

Tatil dansı: Yoruma kapalı
SABAH DANSI

48 yaşındaki dört çocuk annesi Klum, kocası Tom Kaulitz ile birlikte bir aile tatiline çıktı. Yeni haftanın ilk günü de kaldığı evin önünde dans ettiği videolarını paylaştı. Klum'un dans figürleri ise yarı yaşındakileri bile kıskandırdı.

Tatil dansı: Yoruma kapalı

TATİL POZLARINI PAYLAŞIYOR

Victoria's Secret modeli olarak genç yaşında ün kazanan Heidi Klum, 2019'da evlendiği müzisyen kocası Kaulitz ile birlikte bir süredir tatilde. Model, sosyal medya hesabından da tatilde çekilen pozlarını sık sık paylaşıyor.

Tatil dansı: Yoruma kapalı
YILLAR GEÇSE DE Klum son olarak dün dans ederken çekilen iki tane videosunu paylaştı. Dört çocuk dünyaya getirmesine ve 50 yaşına girmesine iki yıl kalmasına rağmen, Klum'un formda olması ve kıvrak dansı da dikkat çekti.

Tatil dansı: Yoruma kapalı

DANS KIYAFETİ

Dans videosunda gri bir şort ve mavi- beyaz bikini üstü giyen Klum, görüntüsünü de üzerinde gülümseyen bir surat bulunan bir beyzbol şapkasıyla tamamladı. Klum'un dans videosundaki neşeli hallerine ve bu küçük gösterisine hayranlarından beğeni yağdı.

Tatil dansı: Yoruma kapalı
YORUMA KAPALI

Heidi Klum ile 31 yaşındaki eşi Tom Kaulitz, çıktıkları tatilde sık sık romantik anlar da yaşıyor. Çift, geçen hafta da bir deniz kıyısında güneşe karşı öpüşürken çekilen bir fotoğraflarını paylaşmıştı. Klum, Instagram sayfasına çok sayıda beğeni gelse de paylaşımlarını yoruma kapattı.

Tatil dansı: Yoruma kapalı
BABASIYLA MAHKEMELİK OLDU

Heidi Klum, geçen ay babası Günther Klum ile girdiği hukuk mücadelesiyle gündeme gelmişti. Hürriyet Almanya bürosundan Murat Tosun'un haberine göreTop model, babasının kendisinden izinsiz marka olarak kullanmasına karşı hukuk mücadelesi başlattı. Baba- kız arasındaki markalaşmayla ilgili anlaşmazlık yaklaşık iki yıldır kamuoyunda biliniyordu. Ancak son gelişmede Heidi Klum babasına avukatı aracılığıyla uyarı göndererek, 250 bin euro para cezası veya 6 aya kadar hapis cezasıyla tehdit etti.

Tatil dansı: Yoruma kapalı

KIZI DA MODEL OLDU

Olayın arkasında ise Hedi Klum'un kızı Leni'nin marka isim hakkı yatıyor. Leni Klum 17 yaşına bastıktan sonra annesi gibi model olarak defilelere çıkmaya başladı ve Vogue Almanya gibi bazı moda dergilerinin kapağında yer aldı. Günther Klum'un geçen yıl kızından habersiz olarak Avrupa Birliği Marka Tescil Kurumu'na (EUIPO) başvurarak Heidi Klum'dan olan torunu Leni'nin isim hakkını tescillemek istedi.

Tatil dansı: Yoruma kapalı
TORUNUNUN İSMİNİ TESCİLLEMEK İSTEDİ

Mart ayında kozmetik, müzik ve moda gibi alanlarda geçerli olacak şekilde kurumdan tescil onayı geldi. Ancak mayıs ayında Heidi Klum'un avukatı, kızı Leni Klum'un isim marka hakkı için başvuruda bulundu ve kendisinden izinsiz yapılan önceki başvurunun iptal edilmesini istedi. Ancak Günther Klum, aylar önce isim hakkı için başvurduğu ve torununun isminin karısından geldiğini belirtti.

Tatil dansı: Yoruma kapalı
ÜÇ KEZ EVLENDİ

Heidi Klum, 1997'de saç tasarımcısı Ric Pipino ile dünyaevine girdi. Çift, 2002'de yollarını ayırmıştı. Heidi Klum, boşandıktan sonra bir süre iş insanı Flavio Briatore ile aşk yaşamıştı. Fakat Briatore ve Klum'un ilişkileri resmiyete geçmeden bitmişti. İkilinin bu birliktelikten Leni adında bir kızı bulunuyor. Leni de son bir yıldır model olarak kariyer yapmaya başladı.

Tatil dansı: Yoruma kapalı

ESKİ EŞİ NÜFUSUNA GEÇİRDİ

Heidi Klum, 2005 yılında da İngiliz şarkıcı Seal ile evlendi. Bu evlilik, 2014'te bitti. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor. Seal, Klum'un Briatore'den olan kızı Leni'yi de nüfusuna geçirdi.

Tatil dansı: Yoruma kapalı

Heidi Klum, Almanya, Medya, Dans, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tatil dansı: Yoruma kapalı - Son Dakika Magazin


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