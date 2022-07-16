Son dakika... TATİL DÖNÜŞÜ KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika... TATİL DÖNÜŞÜ KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI

16.07.2022 10:24

Son dakika habere göre TUZLA'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil bariyere çarparak takla attı.

TUZLA'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil bariyere çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören Mevkii İstanbul istikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi.

Kurban Bayramı tatilini Kastamonu'da geçiren Rıfkı Acar, eşi Nuray Acar, çocukları Ahmet Emre ve Mehmet Acar İstanbul'a dönmek için 34 VE 4263 plakalı otomobile gece yola çıktı. Sabah saatlerinde İstanbul'a ulaşan Acar ailesinin içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çaparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan kişileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Sürücü Rıfkı Acar kaza ağır yaralanırken, diğerlerin durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Ekipler, araçta bulunan valizleri, kişisel özel eşyaları ve kurban etlerini toplayarak muhafaza altına aldı. Kaza yerindeki incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayı gören Yusuf Yıldız, "Bir an da oldu. Hızlı bir şekilde bariyerlere vurdu. Araba daha sonra takla attı. Şükür olsun ki bir şey yok. 4 kişi yaralandı" dedi

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... TATİL DÖNÜŞÜ KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... TATİL DÖNÜŞÜ KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
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