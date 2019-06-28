Son Dakika Haberleri: Tatil dönüşü kazada ağır yaralandılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tatil dönüşü kazada ağır yaralandılar

5 dakika önce

Tatil için İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kaplıca bölgesi Oylat'a gelen karı koca dönüş yolunda kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Tatil dönüşü kazada ağır yaralandılar, System.String[]
Tatil için İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kaplıca bölgesi Oylat'a gelen karı koca dönüş yolunda kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaşlı çift yaralandı.

Kaza, İnegöl-Oylat yolu üzeri Gündüzlü çatrağında meydana geldi. Tatil için İstanbul'dan Oylat'a gelen çift dönüş yolunda kaza geçirdi. Şükrü. K. (72) idaresindeki otomobil Oylat kavşağından İnegöl-Domaniç yoluna çıkarken, Ali. G. (50) yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon ve otomobil savrularak yol kenarındaki mezarlığa uçtu. Kaza sonucunda otomobilde bulunan sürücü Şükrü K. ve eşi Meliha K. (62) araçta sıkışarak yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:32 Kaynak: İHA
kaza, bursa, istanbul, inegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu: Atama yetkisi için kanuni haklarımızı arayacağız Ekrem İmamoğlu'nun belediyede tek tek görüşeceği isimler belli oldu 49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu Sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızını kullanarak yaptığı paylaşıma tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:37:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatil dönüşü kazada ağır yaralandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]