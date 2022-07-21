Tatil dönüşü otomobiliyle TIR'a çarptı, eşi ve bebeğiyle birlikte yaralandı - Son Dakika
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Tatil dönüşü otomobiliyle TIR'a çarptı, eşi ve bebeğiyle birlikte yaralandı

21.07.2022 14:42
Tatil dönüşü otomobiliyle TIR'a çarptı, eşi ve bebeğiyle birlikte yaralandı

KARAMAN'da tatilden dönen ailenin otomobili, TIR'a arkadan çarptı.

KARAMAN'da tatilden dönen ailenin otomobili, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Hasan Doğru, eşi Pakize ve 8 aylık bebekleri Alpaslan Doğru yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 25'nci kilometresinde meydana geldi. Mersin'deki tatilin ardından ailesiyle birlikte memleketleri Bilecik'e dönmek için yola çıkan Hasan Doğru yönetimindeki 11 ABB 755 plakalı otomobil, Ali D.'nin kullandığı 16 RBT 95 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Hasan Doğru, eşi Pakize ve 8 aylık bebekleri Alpaslan yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hayati risk kaydıyla Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Hasan Doğru, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatil dönüşü otomobiliyle TIR'a çarptı, eşi ve bebeğiyle birlikte yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tatil dönüşü otomobiliyle TIR'a çarptı, eşi ve bebeğiyle birlikte yaralandı - Son Dakika
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