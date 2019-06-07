Son Dakika Haberleri: Tatil dönüşü sürücüler şekerle uğurladı
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Tatil dönüşü sürücüler şekerle uğurladı

1 saat önce

Tatvan ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, tatil dönüşünde yola çıkan sürücüleri şekerle uğurladı.

Tatil dönüşü sürücüler şekerle uğurladı, System.String[]
Tatvan ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, tatil dönüşünde yola çıkan sürücüleri şekerle uğurladı.
Tatvan- Van, Tatvan- Bitlis ve Tatvan- Ahlat kara yolunda trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, tatil dönüşünde durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara şeker ikram etti.
Trafik kuralları konusunda sürücülere uyarıda bulunan ekipler, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde uygulanan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" trafik güvenliği uygulaması hakkında çocukları bilgilendirerek "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.
Çağlayan Mahallesi'ndeki polis yol kontrol noktasını ziyaret eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, trafik uygulamasından geçen sürücüleri ve yolculara şeker dağıttı.
Kaymakam Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın Tatvan'da huzur içinde yaşandığını söyledi.
Yol kontrol noktasında güvenlik güçleriyle bayramlaştıklarını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:
"Emniyet ile jandarma ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başında. Huzurlu bir bayram geçiriyoruz. Bu vesileyle trafikteki vatandaşlarımızla bayramlaştık. İçişleri Bakanlığımızın trafik ve trafik kazaları konusundaki hassasiyetini de hepimiz biliyoruz. Her bayram olduğu gibi, bu bayram da yine yollardayız ve yine uygulama noktalarındayız. Amacımız, bayramlar güzellikleriyle yaşansın, güzel hatıralarla anılsın, kazadan uzak bir bayram geçsin. Bakanlığımızın başlattığı 'kırmızı düdük', 'öncelik yayanın', 'bu yolda hep birlikteyiz', uygulamaları kapsamında vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki amacımız farkındalık yaratmak, çocukları ve trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirmektir."
Kaymakam Özkan'a, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:00 Kaynak: AA
Jandarma, Polis, Tatvan, Güncel
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