Son Dakika Haberleri: Tatil Eğlenceye Dönüştü

Tatil Eğlenceye Dönüştü

1 saat önce

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, kızak kayıp kartopu oynadı.

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, kızak kayıp kartopu oynadı.

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor. Sivas'ın önemli mesire alanları arasında yer alan Paşabahçe'de kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mesire alanı kar yağışının ardından sessizliğe büründü. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Tatil eğlenceye dönüştü

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime ara verilen Sivas'ta çocuklar, kartopu oynayıp kızak kayarak eğlenceli anlar yaşadılar. Özellikle ara sokaklarda kızak, tepsi, bidon ve poşetlerle kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, kentte soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi beklenen ilde, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:28 Kaynak: AA

Paşabahçe, Kar, Sivas, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek

82 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor! Karadeniz, İç Anadolu'ya Bağlanıyor Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:11:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatil Eğlenceye Dönüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]