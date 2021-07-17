Üye Girişi
Tatil göçü başladı; sürücülere 'yol hipnozu' uyarısı - Son Dakika

Tatil göçü başladı; sürücülere 'yol hipnozu' uyarısı

17.07.2021 10:49
Tatil göçü başladı; sürücülere 'yol hipnozu' uyarısı, System.String[]

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, gözleri açık uyumak olarak da bilinen yol hipnozuna karşı uzmanlar uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, gözleri açık uyumak olarak da bilinen yol hipnozuna karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Uzun yola çıkacak kişilere Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Bu durum yolculuktan 2,5 saat sonra ortaya çıkıyor. Gece yola çıkmamak ve sık sık molalar vermek gerekiyor" dedi.

Bayrama sayılı günler kala birçok kişi tatil için yolculuk yapmaya başladı. Trafik kazası ihtimalinin üst düzeye çıktığı bu dönemde Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu. Sürüş sırasında kişinin tek bir noktaya bakarak, trans benzeri bir duruma geçmesi olarak adlandırılan, halk arasında da gözleri açık uyumak olarak bilinen yol hipnozuna karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Onultan, "Yol hipnozu, kazaların çoğuna sebep olan bir uyku halidir. Uzun yol süreçlerinde 2,5 saat sonra ortaya çıkıyor. 4'üncü saatte maksimuma ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

10 DAKİKALIK MOLALAR VERİN

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Dr. Onultan, "Sürücüler 2,5 saatte bir muhakkak 10-15 dakikalık mola vermeli, 5-6 dakikalık bir yürüyüş yapmalı. Bu sürücülerin çoğunun kendilerinin fark etmediği bir durumdur. Özellikle şehirlerarası yolculuklarda, otobüs şoförlerinin de buna çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü çok sayıda yolcunun hayatı onlara emanet oluyor" dedi.

GECE YOLCULUKLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Yol hipnozunun gece yolculuklarında daha sık yaşandığını vurgulayan Dr. Oğuzhan Onultan, "Gece bu yüzden yola çıkmamakta fayda var. Uykunun ritmine bağlı olarak gece daha fazla görünüyor. Uzun yoldaki şeridin, ışıkların devamlı hale gelmesi ve beynin bunu algılamada zorlanması ile oluşuyor" diye konuştu.

SÜRÜCÜ SON 15 DAKİKAYI HATIRLAMIYOR

Otoyollarda devam eden bir rutinin kişide hipnotik etki yarattığını dile getiren Dr. Onultan, "Yol hipnozu ortaya çıktığı zaman özellikle kazalarda sürücü son 15 dakika hiçbir şeyi hatırlamıyor. Bu ayakta uyumak ya da gözleri açık araba kullanmak gibi oluyor" ifadelerini kullandı.

TEK BAŞINA YOLA ÇIKMAYIN; ÇAY KAHVE TÜKETİN

Dr. Oğuzhan Onultan sürücülerin tek başına yolculuk yapmaması gerektiğini de belirterek, "Çay kahve içmek de çok önemli. Tek başına yola çıkmak da bu açıdan çok tehlikeli. İnsanı muhakkak uykusunu açacak, hipnozdan çıkaracak müzik çalınması, pencere açılması gerekiyor" uyarısında bulundu.

OTOYOLLARDA GÖRÜLME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

Konuyla ilgili yapılan bir çalışma hakkında da bilgi veren Dr. Onultan, sözlerini şöyle tamamladı:

"2004 yılında Wertheim hipotezi çalışılmış. Bu çalışmada farklı yollarda yol hipnozunun nasıl ortaya çıktığını araştırmışlar. Bunu da deneklerin beyin elektrolarını çekerek yapmışlar. Bunun sonunda otoyollarda hipnoz etkisinin daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Çünkü tekrar eden bir yolculuk oluyor. Otoyollar ve tali yollar arasında bu hipnozun ilk baştaki saatler arasında bir etkisi olmadığı ortaya çıkmış ama uzadıkça otoyollarda bu durum diğer yollara göre daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumda."

SÜRÜCÜLER NE DİYOR?

Bayram ziyareti için uzun yola çıkacağını belirten Yüksel Çatal, "Daha önce uzun yola çok çıktım bayramda da uzun yol programımızda var. Hipnoz dediğiniz bence öğle yada akşama yakın saatlerde aşırı derecede yemek yiyince oluyor. Yol şeritleri sizi uyku ağırlığına götürüyor. Bende şeker hastalığı sınır seviyesinde ve yemek yediğim zaman yaşadığımı anladım. Böyle durumlarda dinlenip o şekilde yola devam ediyorum" diye konuştu.

Kendisinin de yol hipnozu yaşadığını söyleyen Vedat Ulutanır ise "Uzun yolda yol hipnozu oluyor. Sürekli aynı hızda gittiğimiz zaman tüm algılarımız kapanıyor. Gözlerimiz açıkken uyuyoruz. Kendimi yorgun hissettiğim zamanlarda sağa çekip, elimi yüzümü yıkayıp yola öyle devam ediyorum. Gece çıkınca uykumuzu alıp çıkıyoruz. Cam ve müzik açarak dikkatimizi dağıtıp, yola odaklanıyorum" dedi.

Yol hipnozunun olabileceğini söyleyen otobüs şoförü Halil Şahin, "Yedek şoförümüz olduğu için çok sıkıntı çekmiyoruz. 16-18 saatlik yolculuk yapıyoruz. 2-3 saatte bir mola veriyoruz. Yorulduğumuzda da yedek şoförle değiştiriyorum. Molalarda dinlenip çay kahve içiyoruz. Dinlenince yola daha rahat çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.


- Karaköse
Tatil göçü başladı; sürücülere 'yol hipnozu' uyarısı
Tatil göçü başladı; sürücülere 'yol hipnozu' uyarısı
Tatil göçü başladı; sürücülere 'yol hipnozu' uyarısı
Tatil göçü başladı; sürücülere 'yol hipnozu' uyarısı

Kurban Bayramı, Müzik, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tatil göçü başladı; sürücülere 'yol hipnozu' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada 09:57 Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf 09:45 İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi 09:04 Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu 08:14 Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı 01:02 Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz 00:35 Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı         
10:45
Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım         
09:49
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu         
09:28
Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş         
08:49
Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü         
01:36
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti         
23:20
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 11:00:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatil göçü başladı; sürücülere 'yol hipnozu' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement