Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi

37 dakika önce

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı eğitim ve öğretimi olumsuz etkiledi. Kütahya ve Niğde'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve sağanak, öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatını da olumsuz etkiledi. Kütahya ve Niğde'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

KÜTAHYA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kütahya kent merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2 gündür yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 8 Ocak Çarşamba bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

NİĞDE'DE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle taşımalı eğitim ve köylerde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı açıklandı.

Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi
Kütahya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:54 
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