Üye Girişi
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! - Son Dakika

Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!

13.07.2021 13:01

Asker arkadaşı iki genç tatil macerası ölümle bitti. 26 yaşındaki Burak K., iddialara göre aşırı dozda uyuşturucu aldı. Gece saatleriyle birlikte Burak K.,'nın fenalaşmasıyla durumun farkına varan yakın arkadaşı Burak K.,'nın nefes almadığını fark edince durumu ekiplere bildirdi. Ekipler Burak K'nın öldüğünü tespit ederken, haberi alan arkadaşı yıkıldı.

Ankara'da bayan kuaförü olarak çalışan Burak K., Bursa'daki asker arkadaşı E.D. ile tatil için plan yaptı. Ankara'dan Bursa'ya gelen Burak K., dün Bursa'dan bir araç kiralayıp arkadaşını da yanına alarak Muğla Akyaka'da tatil yapmak için yola çıktı.

FENALAŞINCA MOLA VERDİ

Gece yolda uyuşturucu madde aldığı belirtilen Burak K., kendini kötü ve yorgun hissedince Aydın Muğla Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girerek burada mola verdi. Burada fenalaşan Burak K., uyuşturucu aldığı için de hastaneye gidemeyince araç içerisinde iyileşmeyi bekledi. Burak K., aracın direksiyon koltuğunu yatırıp uyumaya çalıştı. Arkadaşı da yan koltukta uyudu.

UYKUSUNDAN UYANDIRAMADI

Sabah güneş doğduğunda arkadaşını uyandırıp yola devam etmek isteyen E.D., devre arkadaşını bir türlü uyandıramayınca kontrol etti. Nefes almayan arkadaşının durumundan şüphelenen şahıs 112'yi arayarak ambulans istedi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirleyince durum polis ekiplerine bildirildi.

UYUŞTURUCU NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın ölümünü şüpheli bulunca bölgeye narkotik ekipleri de sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Burak K.'nin aldığı uyuşturucunun etkisi ile hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden Burak K.'nın gece fenalaştığı ve üzerindeki kıyafetleri çıkararak rahatlamaya çalıştığı belirlendi. Oldukça bitkin düşen gencin çorabının birini çıkarıp diğer çorabını çıkaramadan aracın koltuğuna yattığı ve bir daha kalkamadığı belirtildi.

Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!

Uyuşturucu, Akyaka, Polis, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu 15:19 Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu Ezber bozan araştırma! Bilim insanları İtalya'da görüldüğü iddia edilen 'sıfırıncı' korona hastasını arıyor 15:04 Ezber bozan araştırma! Bilim insanları İtalya'da görüldüğü iddia edilen 'sıfırıncı' korona hastasını arıyor 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim 14:51 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim
Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı 14:46 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim 14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu 13:44 Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı 12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim 12:03 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim

Son Dakika Haberleri
15:27 FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış
15:18 Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu
15:07 Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti
15:02 Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak
14:50 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı
14:45 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış         
15:27
Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti         
15:08
Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak         
15:02
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı         
14:35
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı         
12:40
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi         
12:17
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 15:35:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement