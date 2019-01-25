Son Dakika Haberleri: Tatil Hediyesi Çocuk Şenliği

Tatil Hediyesi Çocuk Şenliği

2 saat önce

Foça Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği'nin ilki, Ilıpınar Köyü'nde yapıldı. Eğitim-öğretim yarıyılı tatilindeki çocuklar, iki saat süren Şenlikte çok eğlendi.

Tatil Hediyesi Çocuk Şenliği, System.String[]

''Birlikte Oynayalım'' isimli oyunu mutlulukla izleyen çocuklar, ödüllü yarışmalar ile heyecanlandı ve sihirbazlık gösterilerini hayranlıkla izledi.

Şenlik sevincini paylaşan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; çocuklara, iyi eğlenceler ve iyi tatiller diledi.

Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği, 28 Ocak Pazartesi günü Yeni Bağarası'nda, 30 Ocak Çarşamba günü Yeni Foça'da ve 1 Şubat Cuma günü Foça'da devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:25 Kaynak: Bültenler

Foça, Güncel
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