Tatil Hediyesi Çocuk Şenliği
2 saat önce
Foça Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği'nin ilki, Ilıpınar Köyü'nde yapıldı. Eğitim-öğretim yarıyılı tatilindeki çocuklar, iki saat süren Şenlikte çok eğlendi.
''Birlikte Oynayalım'' isimli oyunu mutlulukla izleyen çocuklar, ödüllü yarışmalar ile heyecanlandı ve sihirbazlık gösterilerini hayranlıkla izledi.
Şenlik sevincini paylaşan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; çocuklara, iyi eğlenceler ve iyi tatiller diledi.
Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği, 28 Ocak Pazartesi günü Yeni Bağarası'nda, 30 Ocak Çarşamba günü Yeni Foça'da ve 1 Şubat Cuma günü Foça'da devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:25 Kaynak: Bültenler
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