Tatil için biletini erken alan %40 tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Tatil için biletini erken alan %40 tasarruf sağlıyor

01.02.2021 22:29
Tatil için biletini erken alan %40 tasarruf sağlıyor, System.String[]

Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı uçak yolculuklarını ciddi oranda etkiledi. Türkiye'nin lider uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun'un Devlet Hava Meydanları verilerinden faydalanarak yaptığı analize göre, 2020 yılında direkt transitlerle beraber toplam yolcu trafiği 81 milyon 657 bin 70 olarak gerçekleşti. Ancak aşı ve salgın ilgili iyimser gelişmelerden sonra yaz aylarında bilet ve otel konaklaması için talepler artabilir.

Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı uçak yolculuklarını ciddi oranda etkiledi. Türkiye'nin lider uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun'un Devlet Hava Meydanları verilerinden faydalanarak yaptığı analize göre, 2020 yılında direkt transitlerle beraber toplam yolcu trafiği 81 milyon 657 bin 70 olarak gerçekleşti. Ancak aşı ve salgın ilgili iyimser gelişmelerden sonra yaz aylarında bilet ve otel konaklaması için talepler artabilir.

Seyahatlerimizi ertelememize, bazılarımızın tatile çıkmaya bile çekinmesine yol açan Koronavirüs salgını, en çok turizm sektörünü etkiledi. Türkiye'nin lider uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun'un kapsamlı değerlendirmesine göre, ülkemizde iç hat, dış hat ve direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yaklaşık %60 oranında düştü.

2019 yılında 100 milyon 140 bin 814 olan iç hat yolcu trafiği 2020'de 49 milyon 621 bin 174'e düşerken, dış hatlarda 2019'da 108 milyon 692 bin 517 olan yolcu trafiği 2020'de 31 milyon 986 bin 25'e geriledi. 2019'a göre yolcu trafiğinde iç hatlarda yaklaşık %51, dış hatlarda ise yaklaşık %70 oranında düşüş var.

Avrupa'daki seferlerin %7'si İstanbul'dan

2020 yılı verilerine göre dikkat çeken bir başka ayrıntı ise İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiği. 349 bin 407 seferin yapıldığı ve toplam 40 milyon 375 bin 704 yolcunun uçtuğu İstanbul, Avrupa'daki tüm seferlerin %7'sini gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan 2019 yılından 2020'ye 349 binden fazla sefer yapılırken, Sabiha Gökçen'den ise toplam 126 bin 337 uçuş düzenlendi.

"Biletini erken alanlar %40 tasarruf sağlıyor"

Pandemi nedeniyle uzun süredir seyahatlerini erteleyenlerin, aşı ve salgınla ilgili iyimser gelişmelerden sonra yaz aylarında bilet ve otel konaklaması için taleplerini artırabileceğini söyleyen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Bu yaz özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları uzun süreli tatil olanağı sağlıyor. Bu yüzden yoğun sezon için biletlere göz atıp seyahat planlamalarına şimdiden başlayanlar %40'a varan fiyat avantajlarından yararlanabilir" dedi. Aniden gelişen durumlar yüzünden bileti yanar endişesi yaşayanlar ise Enuygun Bilet İptal Güvencesi ile biletini satın alarak 3 saat öncesine kadar hiçbir gerekçe göstermeksizin biletini iptal edebilir ve bilet ücretinin %90'ını iade alabilir.

Tatil için biletini erken alan %40 tasarruf sağlıyor

İstanbul, Türkiye, Otel, Uçak, Turizm, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Tatil için biletini erken alan %40 tasarruf sağlıyor - Son Dakika


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