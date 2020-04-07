Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Güneş Güneş, tatil için biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı.



Cizre'de ikamet eden Büyük Birlik Partisi Şırnak İl Başkanı Hacı Güneş'in kızı Vatan Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Güneş Güneş, tatil yapmak için dört aydan bu yana kumbarasında biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Babasının onayını da alarak kumbarasını açan Güneş Güneş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istedim. Bu anlamda Şırnak Cizre'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı yolluyorum" dedi.



Güneş, kumbarasını açıp içindeki paraları kampanyaya bağışlamak için babasına teslim etti. Kızının kendisine teslim ettiği parayı alan baba Hacı Güneş, parayı alıp, kampanya hesabına yatırmak için bankaya gitti. Kızının tatile gitmek için dört aydan bu yana biriktirdiği parayı kampanya hesabına yatıran Hacı Güneş, dekontu kızına teslim etti.



"Takdir edilecek bir duyarlılık gösterdi"



Kızının tatil için biriktirdiği parayı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlamasının takdir edilecek bir duyarlılık örneği olduğunu belirten Hacı Güneş, "Kızımı bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum. Bu zor günlerde herkesin ve her kesimin bu duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Çünkü bu süreci birbirimize destek çıkarak atlatabiliriz. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmaya davet eder, bağışta bulunanlara da teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞIRNAK