Tatil için Diyarbakır'a geldi, tedavi gördüğü klinikte çocuk haberini alarak çifte bayram yaşadı - Son Dakika

Tatil için Diyarbakır'a geldi, tedavi gördüğü klinikte çocuk haberini alarak çifte bayram yaşadı

- Tatil için Diyarbakır'a geldi, tedavi gördüğü klinikte çocuk haberini alarak çifte bayram yaşadı İstanbul'da yaşayan Gülşah B., 5 yıllık çocuk hasretini sona erdirmek için birçok tüp bebek merkezi ve kliniğe başvurdu.

- Tatil için Diyarbakır'a geldi, tedavi gördüğü klinikte çocuk haberini alarak çifte bayram yaşadı

DİYARBAKIR - İstanbul'da yaşayan Gülşah B., 5 yıllık çocuk hasretini sona erdirmek için birçok tüp bebek merkezi ve kliniğe başvurdu. Yaz tatili için eşiyle Diyarbakır'a gelen Gülşah B., Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan tahliller ve tedaviler sonucu Gülşah B., bayramda gebelik kesesini görüp mutlu haberi alarak çiftte bayram yaşadı.

İstanbul'da yaşayan 6 yıllık evli Gülşah B., 5 yıldır çocuk sahibi olmak için birçok ilde ve klinikte tedaviler gördü. Gördüğü bütün tedavi sonuçları negatif çıkınca ailede umutlar tükenmeye başladı. Tedavi için pes etmeyip arayışta olan Gülşah B. ve eşi, arkadaş tavsiyesi ve internet üzerinden Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e ulaştı. Eşiyle birlikte yaz tatili için Diyarbakır'a gelen Gülşah B.'ye yapılan tahlillerde yumurta rezervi, yumurta kalitelerinde zayıflama ve rahim zarında ince olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasına kişiye özgü PRP, akupunktur, yumurta detoks, embriyo glue ve yumurta yapıştırma uygulaması gerçekleştirdi. Çift, bayramda gebelik kesesini görerek Kurban Bayramında çifte bayram yaşadı.

Farklı uygulamalar gebeliği getirdi

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasının birkaç defa aşılama uygulaması, çok sayıda ilaç tedavisi uygulaması gördüğünü, İstanbul'daki bütün tedavileri başarısız olarak geçirdiğini söyledi. Hastanın bayram nedeniyle Diyarbakır'a geldiğini, eş dost arkadaş tavsiyesi üzerine kliniklerine başvurduklarını belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Bizde hastayı detaylı değerlendirdik, eski tahlillerine baktığımızda hastada düşük over rezerv, yani yumurtaların kalitesinde biraz zayıflama var ve aynı zamanda yumurta sayısında azalma vardı. Aynı zamanda o yumurtaların tutulmasında problem olduğunu gördük ve rahim zarının ince olduğunu tespit ettik. Tabi tüp bebek tedavisine başlamadan önce belli başlı detaylı bilgi verdik. Hastamıza PRP, akupunktur, yumurta detoks ve embriyo glue, yumurta yapıştırma uygulaması yaptık. Bunlar tüp bebekte başarı oranımızı artıran yöntemler. Bu yöntemleri anlattıktan sonra hastaya uygulamaya karar verdik. Buradaki temel hedefimiz yumurta kalitesini artırmaktı. İyi kalitede ama az yumurta elde etmeyi hedefledik ve ona göre hastamıza iğne tedavi protokolü uyguladık" dedi.

"Çifte bayram yaşatarak İstanbul'a uğurluyoruz"

Yumurta toplama işinde de iyi sperm ve iyi yumurta seçimiyle beraber döllenmeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Çoksüer, "Transfer aşamasında biz bu hastamıza akupunktur uygulaması yaptık. Çünkü hastada ciddi anlamda bir stres vardı. Hasta olmaz gibi fobi oluşmuştu. Akupunktur ile ilk önce stres faktörünü bertaraf ettik. İkinci faktörümüz özellikle rahim duvarının kalınlaşmasını sağladık. Embriyonun rahmin içerisinde tutunmasını güçlendirdik. Üçüncüsü de rahmin kanlanmasını artırdık. Dördüncüsünde de bağışlık sistemini güçlendirerek embriyonun rahimin içinde tutunma gücünü artırmayı hedefledik. Test gününe kadar beklediler ve sonuç pozitif olarak çıktı. En son bugünde baktığımızda gebelik kesesini gördük ve hasta için müthiş bir mutluluk kaynağı oldu. Hasta bayram için gelmişti ve şimdi bu gebelik haberini alarak çifte bayram yaşayarak hastayı İstanbul'a uğurluyoruz" diye konuştu.

"Bayramın ikinci gününde güzel bir haber aldık, çifte bayram yaşadık"

34 yaşındaki hasta Gülşah B., 6 yıllık evli olduklarını ve 5 yıldır çocuk istediklerini ifade etti. Ne doğal yoldan ne de tüp bebek yoluyla başarı sağlayamadıklarını kaydeden Gülşah B., "Çok zorlu bir süreçti. Rahmimde perde vardı, öncelikle onun ameliyatıyla başladık. Ondan sonra 6 ay bekleme, 1 yıl bekleme bir türlü doğal yoldan gebelik oluşmadı. İstanbul'da iki tüp bebek merkezinde 3 deneme yaptık. Üçü de negatif sonuçlandı. Tabi ki her negatifte daha fazla umutlarımız yıkıldı. Hayal kırıklığına uğradık ve endişe kat sayımız arttı. Sonra işte bilindiği gibi ilaçlar, yumurta toplama, transfer süreci bol bol dinlendim ve bayramın ikinci gününde de güzel bir haber aldık, çifte bayram yaşadık. Bayramın ikinci gününde testte gördüğüm beni aşırı mutlu etti. Çok ağladım, çok sevindim ve bugünde keseyi gördüm ve her şey yolunda çok mutluyuz. Diğer üç denemede de klasik tüp bebek protokolleri uygulandı. Hakan hoca bize PRP yöntemi, akupunktur, mikroçip, embriyo aşısı, embriyo yapıştırma tekniğiyle toplamda 5 teknik uyguladı. ve ben bunlardan çok ümitliydim. Özellikle Akupunktur beni çok rahatlatan sebep oldu. Çünkü daha önceki 3 tüp bebek denemesinde çok stresli geçti o süreç. Fakat bu sefer çok rahattım, mutluydum ve hep iyi düşündüm. Bunda bu yöntemlerin etkisi çok oldu bence. Çünkü ilk kez uyguladılar ve çok şükür olumlu sonuçlandı" şeklinde konuştu.

Tatil için Diyarbakır'a geldi, tedavi gördüğü klinikte çocuk haberini alarak çifte bayram yaşadı

Diyarbakır, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 12:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tatil için Diyarbakır'a geldi, tedavi gördüğü klinikte çocuk haberini alarak çifte bayram yaşadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Koca'nın Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var         
09:32
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi         
09:30
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı         
09:25
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı         
09:07
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı         
08:51
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt         
08:01
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi         
07:26
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı         
07:22
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı         
04:57
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu         
02:15
Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti         
00:12
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak         
23:02
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
22:50
Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi         
21:52
Fenerbahçe, Stiven Mendoza'ya talip oldu Fenerbahçe, Stiven Mendoza'ya talip oldu         
21:35
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı         
21:02
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor         
19:05
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı         
17:56
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu         
17:53
"Misafirim var" cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti         
17:44
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı         
17:07
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için         
16:22
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi         
15:32
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet         
14:39
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 13:18:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatil için Diyarbakır'a geldi, tedavi gördüğü klinikte çocuk haberini alarak çifte bayram yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei