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Tatil için en ucuz uçak ve otel rezervasyonu ne zaman yapılmalı?
6 saat önce
Yapılan bir araştırmaya göre yurt dışına tatile gitmek isteyenlerin en az 3 ay önceden uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmasının kendilerine yüzde 56 ila 63 oranında tasarruf sağlayacağı belirtildi. Özellikle uçak biletini salı gününe almanın büyük fiyat avantajı sunduğu ifade edildi
Yapılan bir araştırmaya göre yurt dışına tatile gitmek isteyenlerin en az 3 ay önceden uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmasının kendilerine yüzde 56 ila 63 oranında tasarruf sağlıyor.
Özellikle uçak biletini salı gününe almak haftanın diğer günlerine oranla büyük fiyat avantajı sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:16
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