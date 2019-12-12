Tatil için en ucuz uçak ve otel rezervasyonu ne zaman yapılmalı?

Yapılan bir araştırmaya göre yurt dışına tatile gitmek isteyenlerin en az 3 ay önceden uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmasının kendilerine yüzde 56 ila 63 oranında tasarruf sağlıyor.



Özellikle uçak biletini salı gününe almak haftanın diğer günlerine oranla büyük fiyat avantajı sağlıyor.