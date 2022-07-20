Tatil için geldiği Kastamonu'da denize giren gurbetçi boğuldu - Son Dakika
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Tatil için geldiği Kastamonu'da denize giren gurbetçi boğuldu

20.07.2022 19:17
Tatil için geldiği Kastamonu'da denize giren gurbetçi boğuldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denize giren gurbetçi Selahattin Şentürk (63) boğuldu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denize giren gurbetçi Selahattin Şentürk (63) boğuldu.

Almanya'da işçi olarak çalışan ve yıllık iznini memleketi Sinop'un Türkeli ilçesinde geçiren Şentürk (63), Çatalzeytin ilçesinin Konaklı köyünde bulunan Ginolu koyunda denize girdi.

Denizdeyken boğulma tehlikesi geçiren Şentürk, çevredeki vatandaşlar tarafından sahile çıkartıldı. Ambulansla Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırılan Şentürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan tansiyon hastası olduğu öğrenilen Şentürk'ün denizdeyken kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatil için geldiği Kastamonu'da denize giren gurbetçi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatil için geldiği Kastamonu'da denize giren gurbetçi boğuldu - Son Dakika
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