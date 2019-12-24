Tatil için geldiği Kırşehir'de manganda kurşunuyla hayatını kaybeden Gamze'nin ilk duruşması başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatil için geldiği Kırşehir'de manganda kurşunuyla hayatını kaybeden Gamze'nin ilk duruşması başladı - Son Dakika

Tatil için geldiği Kırşehir'de manganda kurşunuyla hayatını kaybeden Gamze'nin ilk duruşması başladı

6 saat önce

Tatil yapmak için Belçika'dan memleketi Kırşehir'e geçtiğimiz Ağustos ayında gelen ve katıldığı düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 21 yaşındaki Gamze Boynuince'nin ölümüne ilişkin davanin ilk duruşması Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Tatil için geldiği Kırşehir'de manganda kurşunuyla hayatını kaybeden Gamze'nin ilk duruşması başladı, System.String[]

Tatil yapmak için Belçika'dan memleketi Kırşehir'e geçtiğimiz Ağustos ayında gelen ve katıldığı düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 21 yaşındaki Gamze Boynuince'nin ölümüne ilişkin davanin ilk duruşması Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.


Duruşmaya Gamzenin ailesi, avukatı yakınları ile tutuklu sanıklar B.Z, T.Z., tutuksuz yargılanan sanık M.Z. ve avukatları katıldı. Duruşma öncesi açıklamada bulunan ve 'Başka Gamzeler ölmesin' diyen ailenin avukatı Kadriye Ünler, "2 Tutuklu 1 tutuksuz sanık var. Düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu Gamze'nin ölümüne sebebiyet verildi. Mahkemelerimizin yargılamayla ilgili adil karar vereceği konusunda şüphemiz yok. Halka hatırlatmak istediğimiz önemli nokta ise ateşli silahlar; eğlence, sevinç gösterisi ve güç gösterisi olarak kullanılamaz. Bireysel silahlanmaya karşı olduğumuzu ve başka Gamzelerin ölmemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Gamze'nin babası Rahmi Boynuince ise şikayetçi olduğunu ve suçlunun bir an önce cezasını çekmesini istediğini belirtti. Sanıklar, mahkemede üzerilerine atılı suçları reddedereken mahkemeye SEBGİS yöntemi kullanılarak farklı cezaevlerinden katıldı. Sanıkların ve tanıkların dinlendiği mahkemede B.Z,'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken T.Z., tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan sanık Murat Zengine ise adli kontrol şartları getirildi. Gizli tanıkların da dinleneceği mahkeme 4 Şubat 2020 tarihine ertelendi.


Olay, Kırşehir'in Çadırlı Hacıyusuf köyünde katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi 21 yaşındaki Gamze Boynuince hayatını kaybetmesi ile meydana gelmişti. Köyde yaşanan olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, köy muhtarının da aralarında olduğu 2 kişiyi gözaltına almış ve köyde detaylı inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemeler ve toplanan deliller sonrası maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç kızın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan köy muhtarı B.Z. ve akrabası T.Z., İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
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