Tatil için geldiği termal tesisin havuzunda boğuldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tatil için termal tesise gelen yaşlı adam yüzmek için girdiği havuzda boğuldu. Adamın cansız bedeni ise ailesi tarafından bulundu.

Olay. kent merkezindeki bir termal otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile tatil için Tekirdağ'dan Afyonkarahisar'a gelen Fikri C. (72) isimli şahıs kalacağı termal tesise yerleşti. Alzaymır ve kronik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen Fikri C., aile üyeleri gezinti için dışarı çıktıkları esnada yüzmek için havuza girdi. Aile üyeleri bir süre Fikri C.'den haber alamayınca kaldıkları odaya geldiklerinde yaşlı adamın havuzda hareketsiz yattığını fark etti. Bunu gören aile üyeleri polis ve 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Fikri C.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR