Son Dakika Haberleri: Tatil İçin Geldikleri Antalya'da Otelin Havuzunda Boğulan 4 Yaşındaki Çocuk Toprağa Verildi

Tatil İçin Geldikleri Antalya'da Otelin Havuzunda Boğulan 4 Yaşındaki Çocuk Toprağa Verildi

2 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinden tatil için geldikleri Antalya'da bir otelin havuzunda boğularak ölen 4 yaşındaki çocuk, memleketi Bolu'da toprağa verildi.

Tatil İçin Geldikleri Antalya'da Otelin Havuzunda Boğulan 4 Yaşındaki Çocuk Toprağa Verildi, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinden tatil için geldikleri Antalya'da bir otelin havuzunda boğularak ölen 4 yaşındaki çocuk, memleketi Bolu'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde müezzin olarak görev yapan Hüseyin E. ve ailesi, okulların tatil olmasıyla birlikte Antalya'ya tatile gitti. Geçtiğimiz Pazar günü tatil için gittikleri otelin havuzuna giren 4 yaşındaki Furkan Selim E. boğularak hayatını kaybetti. Tatile gittikleri otelde çocuklarını kaybeden aile yıkılırken, Furkan Selim E.'ın cansız bedeni ailenin memleketi olan Bolu'ya bağlı Dörtdivan İlçesi Kuruca köyüne getirildi. Bolu'da toprağa verilen 4 yaşındaki Furkan Selim E.'ın cenaze namazını Karasu İlçe Müftüsü Mustafa Aydın kıldırdı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

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