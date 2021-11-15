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Tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleşen Polonyalı aile mutlu bir yaşam sürüyor - Son Dakika

Tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleşen Polonyalı aile mutlu bir yaşam sürüyor

15.11.2021 11:00

Türkiye'ye iki kez tatil amacıyla gelen Polonyalı aile, Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşerek oryantiring sporuna katkı sağlıyor.

Türkiye'ye iki kez tatil amacıyla gelen Polonyalı aile, Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşerek oryantiring sporuna katkı sağlıyor.

Oryantiringi çok seven 50 yaşındaki Pawel (50) ve 47 yaşındaki Lilianna Biederman çifti, 4 yaşındaki kızları Suzanna ile yaklaşık 5 ay önce yaz döneminde tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Ülkelerine dönmelerinin ardından yine tatil yapmak üzere Türkiye'nin yolunu tutan çift, arkadaşlarının bağlantı kurmasıyla görüştükleri İnegöl Belediyesi oryantiring takımı yetkililerinin harita çizimi teklifini kabul ederek 2 ay önce Bursa'ya yerleşti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın desteğiyle, İnegöl Doğa Sporları Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinde yaşamaya başlayan aile, yeni adreslerinde mutlu bir yaşam sürüyor.

"Oryantiring tutkunuyuz"

Lilianna Biederman, AA muhabirine, 5 kişilik bir aile olduklarını, diğer çocukları 23 yaşındaki Marcin ve 21 yaşındaki Adrianna Biederman'ın Polonya'da yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Oryantiring sporunun kendileri için bir tutku olduğunu belirten Biederman, şöyle konuştu:

"Tatil için önce Afrika'ya, Zanzibar'a gittik. Bir süre orada yaşadık. Daha sonra arkadaşlarımızdan duyduk Türkiye'yi, burada yaşayan arkadaşlarımız vardı. O yüzden Alanya'ya geldik. Sadece tatil amaçlıydı, burada yaşamayı düşünmüyorduk. Otelde kaldık, denize girdik. Normal bir tatil gibiydi zaten. İkinci geldiğimizde de kesinlikle Türkiye'de yaşamayı planlamıyorduk. Daha sonra insanların çok hoş, kibar olduğunu gördük, burada yaşamaya karar verdik. Yaşam şartları çok güzel. Bizim için önemli olan oryantiring yapmaktı. Bunun da İnegöl DOSTUM'da mümkün olduğunu gördük ve buraya yerleştik."

Biederman, ziyaretleri öncesi Polonyalı bazı turistlerin Türkiye'deki gezilerine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımları, videoları takip ettiklerini aktardı.

Kızlarının İnegöl'de okul öncesi eğitime başladığını bildiren Biederman, "Kızımızı, Türk değerlerini öğrenmesi için okula yazdırdık. Şu an Türkiye'de farklı değerler öğreniyor. Onun için de iyi olacağına inanıyoruz." dedi.

"Türkler aile yapılarını korumuşlar; bu çok güzel bir şey"

Pawel Biederman da Türkiye'ye gelmeden önce Türk insanı hakkında fazla bilgisinin olmadığını belirtti.

Genelde Almanya'ya çalışmaya gittiklerini bildiğini, Türk kebabının güzel olduğunu duyduğunu anlatan Biederman, şöyle devam etti:

"Tatile geldiğimizde otelden çıkıp uzağa gidemiyorduk çünkü duyduklarımızdan olayı dışarıda gezmekten korkuyorduk. Endişelerimizin tersi bir durum ortaya çıktı. Bu ön yargının nedeni Avrupa medyası. Türk insanının çok yardımsever ve iyi insanlar olduğunu düşünüyoruz. Biz buradaki insanların nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sadece medyada gördüğümüz şekilde biliyoruz ama eğer bu konuda bir merakı olan varsa gidip kontrol etmeli, gerçekten denildiği gibi bir yer mi diye. Gelip görünce bizim düşüncemiz çok değişti. Aslında her yerde yaşam aynı sadece bize anlatılan farklı."

Biederman, Avrupa'nın aksine Türkiye'de aile bağlarının çok kuvvetli olduğunu vurguladı.

Bundan büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Biederman, "30 yıl önce biz de böyleydik ama aile yapımız çok değişti. Türkler aile yapılarını korumuşlar; bu çok güzel bir şey. Türkiye'de hala bunun yaşadığını görmek çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleşen Polonyalı aile mutlu bir yaşam sürüyor
Tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleşen Polonyalı aile mutlu bir yaşam sürüyor
Tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleşen Polonyalı aile mutlu bir yaşam sürüyor
Tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleşen Polonyalı aile mutlu bir yaşam sürüyor
Tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleşen Polonyalı aile mutlu bir yaşam sürüyor

Türkiye, İnegöl, Bursa, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleşen Polonyalı aile mutlu bir yaşam sürüyor - Son Dakika


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