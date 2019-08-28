Son Dakika Haberleri: Tatil için geldikleri villanın havuzunda 3 yaşındaki çocukları boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tatil için geldikleri villanın havuzunda 3 yaşındaki çocukları boğuldu

1 saat önce

Muğla'ya tatile gelen gurbetçi ailenin 3 yaşındaki çocuğu Aras Şahin, kaldıkları villanın havuzunda boğularak can verdi.

Tatil için geldikleri villanın havuzunda 3 yaşındaki çocukları boğuldu, System.String[]
Muğla'ya tatile gelen gurbetçi ailenin 3 yaşındaki çocuğu Aras Şahin, kaldıkları villanın havuzunda boğularak can verdi.

Olay, Fethiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan tatil için 5 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye gelen Taner ve Elem Şahin çifti, Fethiye ilçesindeki bir villaya yerleşti. Aile villadan dışarıya çıkacağı sırada 3 yaşındaki çocukları Aras Şahin ortadan kayboldu. Etrafta oğlunu arayan baba Taner Şahin, villanın havuzunda çocuğunun hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Baba çocuğunu havuzdan çıkartarak 112 Acil Çağrı Servisi'nden yardım talep etti. İhbarın ardından villaya gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen minik Aras kurtarılamadı.

Aras'ın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından morga gelerek oğullarının cenazesini teslim alan anne ve baba, uzun süre gözyaşı döktü. Feryat eden acılı anne, yakınları tarafından güçlükle araca bindirildi.

Minik Aras'ın cenazesinin ailesinin memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA
Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da bir kadın, eşini silahlı çatışmada kaybettiği gün doğum yaptı
Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü Eşinden şiddet gören kadının ağabeyi eniştesine bıçakla saldırdı! Erdoğan'ın "Biz bundan mı alacağız?" dediği Su-57'nin inişi tartışma yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:48:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatil için geldikleri villanın havuzunda 3 yaşındaki çocukları boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]