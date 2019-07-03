Tatil için geldiler, hırsızlık yaparken yakalandılar

ANTALYA'da iki iş yerinden 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 bin 100 lira çalan biri kadın, 3 İranlı, polisin operasyonuyla yakalandı. İranlıların tatil için kente geldikleri belirlendi.?Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'nde meydana geldi. Hediyelik eşya satan bir mağazadan 'tırnakçılık' yöntemiyle 2 bin lira çalan İran vatandaşı 1'i kadın 3 kişi kaçtı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, bu kez de Kazım Özalp Caddesi'nde ayakkabı satan bir iş yerinde buna benzer bir hırsızlık olayı yaşandı. Buradan da aynı yöntemle 1100 lira çaldı.Ekipler, şüphelilerin İranlı Z.H., S.R. ve S.A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Tatil için geldikleri belirtilen İranlı 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

- Antalya