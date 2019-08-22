Son Dakika Haberleri: Tatil için gelen kadın dolandırıcılıktan tutuklandı
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Tatil için gelen kadın dolandırıcılıktan tutuklandı

10 dakika önce

İstanbul'dan tatil için geldiği Antalya'da sahte parayla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İstanbul'dan tatil için geldiği Antalya'da sahte parayla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Kentteki farklı ATM önlerinde vatandaşlara para bozdurma bahanesiyle sahte 200 liralık banknotlar vererek dolandırıcılık yapıldığını belirleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.

ATM'lerin olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul'dan tatil için kente geldiği öğrenilen K.T, M.E, Ö.N.Ç. ve E.Ş. olduğunu belirledi.

Antalya'dan Burdur'a gittikleri tespit edilen şüpheliler, burada polislerce gözaltına alındı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ş. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:56 Kaynak: AA
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