Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı - Son Dakika

Tatil için Antalya'ya giden Kırgız genç Aman T. (20), kaldığı apartmanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden zemine sert şekilde çakıldı. Feci gencin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KALIYORDU

Öğle saatlerinde Yener Ulusoy Bulvarı Kızılsaray Mahallesi'nde Kırgızistan'dan tatil için gelen Aman T., arkadaşlarıyla birlikte kaldığı 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düştü. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aman T., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralandığı belirtilen Aman T.'nin intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor. Bu arada Aman T.'nin düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.