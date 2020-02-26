Tatil için gittiği tayland'dan dönen kişi için koronavirüs şüphesi ile tedbir alındı - Son Dakika

Tatil için gittiği Tayland'dan dönen kişi için Koronavirüs şüphesi ile tedbir alındı

UŞAK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kütahya'nın Simav ilçesinden gelen erkek hasta için 'Koronavirüs' şüphesiyle tedbir alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde geçtiğimiz günlerde Tayland'a tatil için giden 40-45 yaşlarında bir erkek, Simav'da gittiği hastanede 'Koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı. Hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Bunun üzerine çalışmalara başlayan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturuldu. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının hastanın bugün saat 13.00 sıralarında sevki yapıldı. Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.